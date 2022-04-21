交流站：感觉“他是我们一分子”

内阁第四代团队的领袖终于明朗了。

两三年前，如果问起心目中的未来总理是谁，很少人会意见一致。现在，不是事后诸葛，疫情期间，和亲友谈及抗疫时各领袖的表现时，对财政部长黄循财的认可几乎是不谋而合的。这还包括之前对他没有好感的一些人。

全因这场百年一遇的冠病，每一两个月就有一场新闻发布会，群众在电视上看见政府官员的频率之高，是这几十年来少见的；加上各种措施实实在在紧紧牵动大家的生活，甚至性命，民众对官员嘴上吐出一字一句的认真关心，大概也是前所未有的。从另一个角度来看，这何尝不是一个观察未来领导人的绝佳机会。

新加坡的幸运，在于地理优越少有天灾，在于严谨治国少有人祸。但这样的太平不也正是一个很大的隐患？这个国家像一个风华正茂的少女，每一个人都可以不假思索告诉你他多么爱你（爱国），愿意为你（这片土地）牺牲。但是，缺乏危机的考验，是无从让人辨别真伪的。

没有人会为了考验人心而刻意复制“不幸”。战争（很幸运地）离我们很远，无论多么逼真的军事演习，其条理始终都在人的掌握之中，无法让人识别真的英雄。

此刻当然也有人会说，疫情从两年多前开始至今，政府做的也不全然正确，不过是摸着石头过河罢了；高高在上的领袖做的仅仅是发号施令，止于口头，谈不上生死存亡的考验。

无可否认，我们的处境断不能跟此刻乌克兰的山河色变相提并论，不可能看到哪些国会议员第一时间逃到国外。但长时间面对不断改变的病毒，面对不确定，怎么在高压下思考，怎么在短时间整理医学资讯，理清思绪好好说话，或是安抚人心，或是对逝者表达哀伤，或是确保物资充足，或是严正执法，还是一个平常很难出现的考验。

传达疫情信息不容易，说得太自信太轻松，会让人觉得说话者置身度外；说得太拘谨太沉重，又会让人觉得说话者缺乏信心。

一个亲戚说，看黄循财在抗疫跨部门记者会上说话，除了沉稳，他深刻感觉到“他是我们的一分子”。这实在是一种难以形容的感觉，亲戚也解释不上，但相信某些X元素的确存在。

记者会上的黄循财的确让人有更深刻的印象，要不然他也不会得到大部分同侪推举为总理接班人。作为平民百姓，我们也衷心希望这是个真实的形象，能经得起更长时间的考验。

一个好学生考到好成绩而名列前茅，不一定是因为他智力过人，而可能是他比别人更早准备。笔者以为，一名领袖时时做好准备固然重要，但能沉着应对突变的时局，更是可贵。

如果这两年多的冠病煎熬让新加坡找到一个最适当的领袖，也算没有白过了。