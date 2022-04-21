交流站：年长员工活到老学到老精神可嘉

疫情让一些人失去工作，比如航空业者、旅游业者等等，但也多出来一些和疫情相关的工作，比如安全距离大使和商场、超市门口负责检查合力追踪应用的人员。

我家门口的小超市是我每天散步必去逛逛的地方，从疫情开始，就多了一位热情的安娣，约莫七十上下，负责监督大家扫码进入超市。有一次我在自助付款柜台遇到问题，几个收银员都很忙，我就请安娣过来帮忙看看，她摆摆手，告诉我她不会弄这些机器，只负责监督大家进出。

最近防疫措施逐步放开，进出超市不须要扫码了，我心里还想可能这些人要重新找工作了。再去超市，安娣还在那里。我买了些需要称重的虾和辣椒粉，但自助柜台不能称这些东西，我只好在长长的收银柜台排队。这时，安娣朝我招手，示意我去自助柜台付款，不用排队。我提着那袋虾站在原地远远地告诉她，自助柜台虾没有办法称。她继续招手示意我过去，说她可以帮我。

我将信将疑地走过长长的队伍，到没人的自助柜台，只见安娣熟练地称了我的虾，找到虾对应的商品号码，在机器上麻利的输入各种号码，虾对应的价钱就出现在购物清单上了，大大减少我排队的时间，提高购物效率。

我不断感谢安娣的帮助，开玩笑地夸她已经成为超市资深员工，她笑说必须继续学习新事物，才能保住工作。70多岁的老人家如此努力，遇到疫情影响的我们更应保持乐观开放的心态，活到老学到老，才能跟上这充满变化和数码化的社会。