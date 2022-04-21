交流站：黄循财令人刮目相看实至名归

4月15日这天，当李显龙总理宣布财政部长黄循财是第四代政府领军人物时，一夜之间新加坡人人都在谈论黄循财。

说实话，之前在我脑海里“黄循财”这个名字是陌生的，但这两年多以来，他担任政府抗疫跨部门工作小组联合主席，证明了他的能力，每次记者会看着他那稳重沉着的表现，一次又一次显露出他的实力，让人留下深刻印象。

有一次记者会上，记者提问一个问题，镜头即转向台上几位部长，镜头扫过王乙康和颜金勇，他们两位不约而同把头转向黄循财，也间接意味这道题由黄循财来回答比较恰当。

一个眼神的交汇，敏锐淡定的黄循财马上沉着解答，这一幕留给我深刻的印象，打从心里佩服他的临场应对能力之强。后来他接过财政部长的重任，表现也令人刮目相看。

在疫情紧张的两年多，大家都摸着石头过河，不知前景如何，他承受重大压力，在电视镜头前流泪。会为新加坡人流泪的人，就是可以信任的人。这次他能在遴选第四代领军人物时脱颖而出，得到其他18位同僚中15位的认可，可说实至名归。

现在，我最好奇的是他的马来语流不流利，纵观前几届的总理，从李光耀、吴作栋到现任李显龙，每逢重要庆典，听他们说一口马来语是一种享受。与此同时，我也发现黄循财正努力提升他的华语水平。希望接下来能听到他一口漂亮流利的华语，也期待由他领军的第四代领袖，能为我们创造更美好的家园。