交流站：重视屋主不合理扣押金情况

政府与冠病病毒共存策略已奏效，实施限制性的开放计划。各国返新工作的人士越多，市场上租房需求也随之增加。最近几则新闻引起我的注意。俗语说“没有木头，支不起房子；没有邻居，过不好日子”。人在同一屋檐下，本应互相照应、体恤；谁知不时有屋主对房客来个过河拆桥，导致争执的发生。

案例一、在新加坡西部一名66岁女房东，一直刁难来自马国的房客，就算卫生做好还是不满意，口口声声单方面说对方毁约，要求房间不能有蚂蚁，浴室地板不能有水珠，过后还要求浴室天花板、墙壁和水管的水珠也要擦干净。租客已经尽全力完成她的标准，最后还是被大声下逐客令，被赶走。这位房东已经连续赶走四户租客，而且都是把押金单方面扣下。

案例二、一名在中部的72岁男房东拿了房客的押金和租金，在不到两星期内，就随意进租客房间把东西搬走，又以租客的箱子阻碍房子为由，要她们马上搬走，也把大部分押金扣下。

案例三、盛港一名房东把房间租给房客时，并没有诸多限制，可是第二个月还房租过后，一连串不合理的限制突然冒出来，洗衣不能超过五分钟，晚上11时就得熄灯，过后还诬赖房客把洗衣机弄坏，强行下逐客令，又趁机把之前的押金扣下不归还。

案例当中，甚至还有一对母子被锁在屋外而在楼梯口过夜。虽说都有报警，可是事情没得到完全解决，成效不大。这些遭受不合理对待的房客几乎都求助无门。

新加坡是文明发达的国家，发生这样的不愉快事件会让国家形象蒙上污点。短时间内发生多起这类事件，令人不免要为那些遭遇不合理待遇的房客说句公道话。其实，下逐客令是有明确法律规则的，不是房东能擅自出题百般刁难，就为了扣押赚取押金，再马上招揽租户。有些屋主明知受害者不敢寻求法律诉讼而故意刁难。这摆明就是欺负人，跟“强盗”有什么分别，这样说虽然重了点，但确实如此。

出租房间时，双方都有合约协议。建屋局会有一份。但希望出现纠纷时，双方都求助有门，可在强而有力的机构协助下公平和妥善地解决，如一方有不合理行为，也可给予惩罚，严重的话还可以禁止违规者的租赁活动。希望有关当局能给租房者一盏明灯。