《交流站》每周六选刊过去一周网民在《联合早报》面簿页面和早报Kopitiam面簿页面的谈资，让报纸读者也掌握网上民声。

我国批准对连花清瘟胶囊 展开临床试验

连花清瘟至少在两个国家做临床一年有余了，除了初期的一点信息公布外，几乎都没有公布任何有意义的临床数据。我国也来做临床实验将有利于解开中成药对治疗／预防冠病是否有效或只是商家赚钱的宣传手段。【Thomas T. C. Ng】

准律师作弊事件引起关注

代表着司法先锋的人知法犯法，谁还会怕？只怕开了先河，将来这种事会层出不穷，丢了我国司法的威信。【Medaline Lee】

大好前途就这样没了，父母亲一定伤心难过。【Ang Siew Bee】

知法犯法才最可恶，什么理由都不能为这群不正直却代表司法权威的人找借口姑息他们。老百姓都得为失信、作弊负起刑责，为何他们却能幸免？【Medaline Lee】

如果没人知道他们是谁，对当事人有可能不利，除非他们已改过。【John Oh】

妇女闹诊所 员工反踢婴儿车

那位妇女和女职员都有错。妇女很嚣张一再挑战女职员，女职员应该是被激怒了，忍无可忍之下才动怒。不过错就在她不应该踢走那婴儿车，也可怜无辜的小男孩被她们吓哭了。【Rose Chua】

如果你们有看视频，儿子在一旁慌张大哭试图阻止争执恶化，一直站在中间挡着妈妈和职员。心疼小孩。【Jaslyn Paw】

在前线的员工都要面对社会各种人，如果没有很好的情商（EQ）最好别接受这种挑战的工作。比中指踢婴儿车，这些无法让人接受的举动，就算再有理都变无理。【Low Hua Hock】

前线就不该被尊重？而需要高EQ来接受无礼？还是该劝人没有EQ不要出门比较好？互相尊重不可以吗？【Eason Ong】

对工作人员好一点，不要把自己的情绪发在工作人员身上，将心比心，现在的社会不是顾客说了算，给孩子一个好榜样。【Caehaney Lloyd】

餐饮场所不干净评论非空穴来风

桌面应该由承包商负责，现在每次去小贩中心都发现桌面不干净。【Ng KOk Wai】

这种状况好像只出现在小贩中心，我认为小贩中心清洁工作不该外包，应该统一由环境部直接管理，或许承包商的借口是人手不夠，难请人，或许该重罚承包商，才不至于引起民怨。【Goon Huat Tan】

昇菘计划每年开店三到五家

开到整个新加坡都行，只要价廉物美。【Tham Loy Heong】

我是建国一代，我很怀念当年的杂货店，店老板总是那么亲切，现在杂货店都被这些大超市取代了。【Leng Yong Chua】

土耳其指一些北约盟友 希望战争拖长削弱俄罗斯

终于有人敢说真话了。给土耳其一个大大的赞。【Qiu Ge】

你确定希望削弱俄国国力的国家不含土耳其？【Justin Wong】

普京立刻退兵破坏他们的阳谋吧。【Boris Chan】

华视误报台湾遭大陆导弹击中

我认为是故意的，政府想看看人民的反应会怎样？不然这么大规模的传播公司哪有可能犯这种错误。【Too Hoi Chan】

中国国防部看到这个新闻应该很费解，没有下达攻击台湾的命令呀！是哪支部队擅自行动了？【George Sun】

台湾新闻是娱乐节目。看看笑笑就好，别太认真。【Chua Chern Nee】