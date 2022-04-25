交流站：与各相关方合作解决桌面清洁问题

答复

谨答复《联合早报·交流站》于4月7日刊登的何志荣读者投函《不满意食品局答复》、4月8日刊登的洪武斌读者投函《食品局答复令人无语》、4月12日刊登的《联合早报》社论《大众食堂清洁问题须加强应对》，以及4月15日刊登的何志荣读者投函《不能忽视承包商责任》：

自“保持桌面整洁运动”和强制食客清理桌面的条例实行以来，全国熟食中心的平均托盘和餐具归还率已显著提高，从33%增加到85%。食阁和咖啡店的全国平均归还率也超过85%。

许多人都认为，如今用餐环境更加清洁，翻桌率提高，害虫和鸟类造成的困扰也减少了。这是食客、咖啡店和食阁业者、小贩协会、摊主和清洁承包商共同努力的成果。我们很高兴绝大多数食客在用餐后主动清理桌面。然而，我们也收到食客的反馈，指出一些公共餐饮场所的桌面清洁速度不够快。

国家环境局和新加坡食品局已同咖啡店和食阁业者、小贩协会和清洁承包商合作，安排并指导清洁工采用经修订的清洁工作流程，以保持桌面清洁。食客在清理桌面后，一组清洁工会专注于擦拭和消毒桌面，另一组则负责在指定的托盘和餐具归还处清理和分类餐具。食品局也在咖啡馆和食阁进行检查，大多数业者都遵守要求。

尽管采取了这些措施，一些小贩中心和咖啡店仍有改善的余地。对于公众反馈指桌面不清洁的食肆，我们会与咖啡店和食阁业者、小贩协会和清洁承包商密切合作，以解决运作上的不足之处，并加强清洁工作。

随着安全管理措施逐步放宽，以及更多人重返工作场所，我们预计公共餐饮场所也会出现更多人潮。在繁忙时段，清洁工可能需要多一点时间来擦拭和消毒使用过的桌子。

我们也知道，新加坡与马来西亚的陆路边境重新开放后，导致清洁业人手短缺。我们正在密切关注事态的发展。环境局一直在为清洁公司提供解决方案，例如利用现有的招聘平台，并就各种提升技能或重新设计工作的机会提供建议。我们会继续与伙伴机构、行业协会和工会合作，以提高生产力和增强行业的应变能力。在清洁业应对人手吃紧的情况之际，我们寻求公众的理解。我们希望包括食客或摊主在内的所有人，都能给予清洁工更多耐心和善意，因为他们正不辞劳苦地保持用餐空间的清洁和安全。

国家环境局小贩中心司司长刘国辉

新加坡食品局联合行动署高级署长Dr. Abdul Jalil