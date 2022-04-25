交流站：出席《爱也文学恨也文学》导读会有感

4月9日下午3时出席在国家图书馆大厦16楼观景阁，为诗人原甸举办的一场《爱也文学恨也文学》新著导读会。想当年原甸红极一时，在短短时间内就可以卖出3000册《青春的哭泣》，今日若有千分之一的读者出席，也会比这场发布会寥寥可数约莫20名听众热闹。然而，原甸依然稳重开场发言，我心里既难过，又对他的执著充满敬意。

新加坡华文新书发布会这么冷落的场面，相信不是例外；从三家华文报变成两家，爱好华文的读者不会因为中国移民的增多，而改变阅读华文人数大幅锐减的趋势。

友人说，也许是疫情刚开放，不少人怕感染而不出席，我则以购物中心和饮食场所人潮汹涌反驳。

从华文文学新书发布会的出席现状看来，相信任何华文文艺演出或华语讲座的反应，今后也一定难以令人感到乐观。这不仅仅是语文问题，恐怕也涉及国人对文化的热心，主办单位和统筹须要倍加努力宣传和推动，甚至检讨自己的成果，而不能仅仅是挂名了事。

难得张森林博士、长堤对岸的许文荣教授、刘海莲教授助阵发布会和新加坡炎黄文化研究会赞助出版，“彷徨无地的诗人及其梦”虽“破碎”了（借刘再复的评论），但原甸追求的“文学”依然不死。

最后，不得不向国家图书馆寄语，多次出席发布会，发觉洗手间老是水喉断流，亟待改善。