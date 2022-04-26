交流站：有大格局才有大作为

我通过中文图书馆的面簿观看“世界书香日暨文学四月天”的《荒月之城》导读会后，对导读嘉宾黄梵、罗伊菲等作家的分享，有所启发。趁着周末，到城市书房买些书。

抵达店门外，看到城市书房四个字，心里有点小兴奋。走进窄窄的长廊，眼前开阔，只见店内书架干净整齐，新马港台的华文书籍都有，也有英文书。店内最抢眼的，是墙上一幅人像画。画中人物文静中带着力量。那是本地作家英培安遗留下的作品。

我一眼就把店长陈婉菁认出来。事缘去年给早报交流站寄了一篇文章《一根火柴的温暖》，主要是希望大家多支持受疫情严重影响的行业，如小贩、小书店、德士等。当时上网搜索了陈婉菁的资料，对她有些了解，也非常感动于她对本地文学的付出，所以印象深刻。我们点头打了招呼后，她就和可爱的小朋友坐在书桌前，静静地画画。后来，我们愉快地交谈起来。

除了《荒月之城》，我询问了《论语心》这本书。婉菁说，那是她的国大教授劳悦强写的，已经绝版，读了这本书后，再读论语会比较容易吸收其中精髓。她也向我推荐董启章的小说《香港字》，邀我参加5月份的导读会，听南洋理工大学中文系助理教授丁珍珍导读。

知道我有参加导读会，她鼓励我尽量到现场参与讨论，可以认识很多作家，向他们学习，会有更多收获。问起她为何搬迁，她透露经营店面不容易，压力来自租金，要搬离待了10多年的桥北路，心中确实不舍。但从面簿贴文中，看得出她对如切的新店充满期待。

回家路上，我对外子提出小女人的种种疑问。开书店会赚钱吗？做白领工比起开书店赚更多钱吧？周末不带孩子到户外活动，长时间守着书店好吗？外子的一番话，厘清我的困惑。他说，开书店还是可以赚钱，但可能不会很多，而且工作时间长，还要牺牲周末。他认为，她能坚持下去，是因为她相信自己做的是有意义的事。她帮助本地作家出书、卖书，和读者们有个交流平台，也间接培养更多本地作家，还给像我这样的读者提供精神粮食。其实，她是在传承本地华文文学，为新加坡做出贡献，这会带给她很大的满足感。再者，她可能会想：如果她不做，谁会做？这样的使命感会推动她继续做下去。

这，就是一个人的格局。你的格局有多大，你就会对社会做出多大的贡献。所以，不要让贫穷的思想限制你的作为，你可以激发出比你想象中更强大的力量。我是佩服婉菁的。或许就如《荒月之城》里面的一句话：她的精神境界已超越个人生活的格局，几乎无所阻挡。