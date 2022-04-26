交流站：当义工帮年长者须懂沟通

学生时代，我很喜欢参与学校举办的义工活动，经常到乐龄活动中心和特需孩童学校当义工。现在做社工这一行，每周也会遇见不同的义工来帮助年长者，就像看见以前的自己。

第一次和义工们见面，我们只是稍微做些介绍，向他们解释除了帮助年长者买日常用品之外，有时还必须推轮椅带他们去超市。指导义工和解释如何与年长者沟通、出现冲突时应该怎么应对，也是我们的工作之一。这对我来说是很大的挑战。第一次指导时，我们都会从推轮椅开始，怎么样安全地确保年长者坐上轮椅、上下坡时该使用什么方法和方向推。因为我们不是专业指导人，只能根据经验简单地教导他们。

印象最深刻的是一名来申请当义工的17岁女学生。我们觉得有些惊讶，因为很少看到这么年轻的学生自愿来申请。了解情况后，知道她准备读社工系，所以当义工是为了做好事先准备，吸取经验。听到她很乐意帮助有需要的人，我很感动也相信她未来一定会是非常棒的社工。

我们派给她的第一个任务就是带一名坐轮椅的年长者到超市买日常用品。因为这是她的第一次任务，所以我决定陪她一起去，也顺便观察。

她在过程中没什么跟年长者聊天，整个过程很安静。为了不让场面无聊和尴尬，我用以前在超市工作的经验，跟他们聊哪个牌子的食物销售量比较好之类的话题。那名年长者买了好多东西，原本我的任务只是在旁观察，最后却成了一起拿东西的人。看得出这名小义工很享受整个过程，真为她感到开心，相信下次她会表现得更好。

跟年长者聊天也是一个高难度任务，需要很多技巧和经验。相信不久，管理义工的同事应该会派给义工到年长者家陪聊天的任务。在这方面，我必须和义工们互相学习，因为这也是我的弱点。