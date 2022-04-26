交流站：我们的双语“忧”势

有一次无意中把双语优势写成双语“忧”势，一时间哑然若失。

一个朋友双语兼通，从他的华文程度，我以为他是英校生，但另一个纯英校朋友又以为他是华校生，情况尴尬。

有个本地演员到外国拍面向国际市场的电影，导演原以为华语发音须培训，英语该没问题，谁知英语也不行。

年轻一代不知道苏东坡，无须大惊小怪。你说张三丰、东方不败、黄飞鸿、叶问，他们肯定知道。

华文报常感叹华文水平低落，反观英文报交流版，从没有加强华文水平的诉求，两个极端，如何是好？

毕竟掌握两种语文不是一件容易的事，更何况还有其他的科目要学习。天分好的可以修读高级华文、双文化课程，成为双语精英。学校为你打下基础，离校后得自己进修，比方阅读《联合早报》、看8频道新闻，增进多元化语汇。

华语文是?，方言是根，如果会说方言，像美国的ABC（American Born Chinese，美国出生的华人）就靠广东话等，事半功倍地学习华语文。

中文难学，英文就容易吗？没有一种语文是容易的。不少国家以英文为第二语文，现在还多了华文，三种语文。我们还在为中英文纠结。

中国复兴，世界离不开中国。连外国太空人也学中文，以便有朝一日到“天宫”研习。中国人不习惯跟华人讲英语，很多英语经纪失去中国客户。洋公司到新加坡亦是指望中国市场，形势比人强，避不了的。尊敬忍辱负重的华文老师，认真学习，不要成为半桶水。