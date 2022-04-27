交流站：回忆我在南方的舞美工作和伙伴

今年5月1日是南方艺术研究会50周年会庆的大喜日子。我在上世纪70年代初就加入了南方这个大家庭，度过了许多令人难以忘怀的岁月。作为一个业余的戏剧爱好者，我在南方主要的活动是从事舞美的工作，并且乐此不疲。

70年代是新加坡本土戏剧活动发展的高峰期。当时出现许多本地创作的歌、舞、剧，使得那些年的舞台演出如雨后春笋般涌现。南方创作和演出的三幕话剧《成长》就是一个鲜明的例子。这无形中让舞台美术工作者有了学习和表现的机会，为演出锦上添花。

早期的本土舞台美术还处于被动的状态，许多本地演出的舞美设计基本上是根据导演的要求，为演出提供一个“活动空间”。南方当年很幸运地在郭宝崑先生的指导和推动下，成立了一个“美工组”。这个小组的成立，让我们对“舞美”这门艺术有了新的认知，好几位伙伴就此专注于这方面的工作。我就在那样的机缘下，在完成演员训练班的课程后，凭着对美术的爱好，毅然转换跑道向舞台美术的领域前行。

郭先生为大家提供书本材料以及为有兴趣的伙伴讲课，扩大了不少美工组伙伴的视野，让他们积极学习，努力提升。从郭先生那里，我们这几个热衷学习舞美的伙伴，深深地体会到如果不具备相关的剧本创作和导演手法的知识，不足以完成舞美设计的任务。于是，许多内部的课程学习以及自动自发的探索，成为我们从事舞美设计的必经之路。

作为业余爱好者，我们缺乏舞美的知识和技术，因此当外国团队来新加坡演出时，我们看到了外国的高水平舞美，也就十分渴望向他们学习。于是我想方设法接触他们的舞美工作团队的成员，向他们讨教。当年朝鲜文化艺术团带来的大型歌舞节目（在当年的国家剧场演出），舞美水平一流，对从事舞美设计的我们来说，是观摩的好机会。我们希望学习他们的舞台背景的幻灯技术，以便为本地的演出服务。

在伙伴们锲而不舍的实验和尝试下，南方（包括实践艺术学院）终于有了第一台本土舞台幻灯机。朝鲜艺术团有国家提供的资源，而南方和实践靠的是一颗热爱艺术的心。这就是本地艺术团体自力更生的典范。

随着美术和技术的不断提升，我们为往后的许多舞台演出，提供了必要的幻灯背景，这是我们本土民间艺术团体引以为傲的一件事。

北京人民艺术剧院则带来了话剧经典之作《茶馆》和《推销员之死》。我也和他们的舞美团队有近距离的接触。我勇闯剧院后台，自我介绍，向大师级的舞美前辈讨教，和他们在一起的几天里，我们建立了友谊，为后来的联系打下基础。

时任美工组组长的我，在70年代那段充满挑战的岁月里，负责带领小组为每一个大大小小的演出提供舞美支援。团队里有美专毕业的设计高手，有获得郭先生称许的灯光设计和操作人员，以及好几位稍后加入的朝气蓬勃、专注于舞美工作的年轻伙伴。加上许多来自其他表演艺术组的伙伴们，在布景制作、服装制作和道具制作等方面，无私地付出时间和精力，务必使我们的舞美工作能够准时完成，并且尽善尽美。

这些默默奉献青春的年轻伙伴们，成就了南方（包括之前的南方艺术团）今天的辉煌。

我和伙伴们能够在那个齐心合力搞演出的年代，为本地的民间艺术活动略尽棉力；我们一起一步一脚印走过的岁月，至今无怨无悔。我的“青春小鸟”已经一去不回了，但我回忆过去，始终难以忘怀在南方度过的岁月。

在南方庆祝50周年之际，我衷心祝福当年共同生活在南方的伙伴们、友团的朋友们、支持过我们的观众们，大家健康快乐！