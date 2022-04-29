交流站：加强家庭凝聚力

家，是组成社会的核心单位。家和则万事兴，是社会稳定繁荣、经济昌盛的基本要素。但随着社会不断改变，经济的急速转型，很多家庭问题也随即产生。不管是年轻一代或中年一辈，都得在职场上拼搏，战战兢兢，造成精神紧绷，身心不愉快。带着这样的心情回到家里，如再遇到一些家庭事故，就很容易把气出在家人身上。于是，家暴事件就层出不穷了。

翻开报纸，可看到不孝儿向年老父母伸手要钱，父母不给或唠叨几句，不孝儿就来个拳打脚踢。同样，在不顺心的时候，长辈多讲两句，就把锅铲、椅子等杂物往楼下扔。妻子怀疑丈夫有外遇，丈夫一怒之下，也不管妻子怀有身孕，就往她肚子踢去，完全没想到后果。兄弟之间常为了一点小事起争执，下来是大打出手，不顾兄弟情。再如觉得父母对遗产分配不公，兄弟姐妹对簿公堂，把父母生前对自己的爱与栽培置之脑后，更不顾父母的期望与声誉，在“利”字当头下，已没有手足之情。这一切都说明在社会变迁和经济压力下，家庭凝聚力正受到严峻的考验。

最近，加强家庭及婚姻关系行动联盟推出“新加坡家庭誓约”，鼓励大家一同宣誓，表达对加强家庭关系的承诺和支持。这当中的要点有：倾听家人的心声；腾出时间陪伴家人；关心和关爱家人；相互尊重，求同存异；心怀感恩，肯定家人的付出；相互扶持，同甘共苦。其实，要真正做到这六点，可不是件容易的事。

要加强家庭凝聚力，关爱和感恩最为重要。夫妻之间应相互谅解和尊重，真挚坦诚。从小关爱孩子，无论是为人处世或学业，都给予正面引导，让孩子能明辨是非，对对和错有正确认识和判断。如果给孩子的是负面影响，就可能使孩子存有偏激心理，扭曲人生观。

其次，父母对孩子应一视同仁，给予同样的爱，才不会使他们相互猜忌、仇视，而是互爱互重，培养家庭深情。说到感恩方面，这也和从小的教育有关，父母应以身作则，关怀长辈，对别人的雪中送炭、支援和扶持，都应有感恩之心，并能以同样态度对待其他人。这是给孩子的一面镜子，让他们从中学习，时时怀有感恩之心。

再说，在重要节日，譬如孩子生日、得到佳绩时，父母应给予表扬和小型庆祝，让孩子知道父母疼爱、关心自己。同样，当父母生日或结婚纪念日时，孩子也应有所表示。至于其他节日如农历新年、中秋节等，长辈应极力推动，团结亲人，让幼辈对家和家族亲人有归属感，让“爱”深植在每个人心中。

所以，家庭成员相互关心，在充满爱的环境中长大，就会有正确的人生观、价值观，彼此珍惜，让每个人心中都有“家”的信念，那是一个永远的避风港，一个永远敞开大门，随时迎接你的家。