交流站：新加坡的法律够严吗？

一般人会说新加坡是一个法治国家，所以在新加坡犯法要三思而后行，因为后果是严重的，但近来几起新闻，个人看了有点纳闷，不得不表达看法。

《联合早报》在4月22日的新闻“非法经营中医诊所还开药方罚款7000元”，当中有两条控状：非法经营中医诊所、不是合法中医师给人家看病开药方。

这家诊所从2013年起营业，在2019年1月25日兼职的中医师给一名肺癌老妇人开药方，10天1000元。假设从2013年到2019年共六年，请问该诊所给多少病人看过病？又开了多少药方？猜猜这几年可以赚到多少钱。7000元罚款根本是九牛一毛，有什么阻吓作用？更严重的是看病配药是吃进肚子里的，这样的行为可能害死人。

另外，4月23日新闻标题：“行贿不过开车辗人脚部男子判监六周”，控状是：抵触防止贪污法令行贿、鲁莽驾驶导致他人受伤。

姑且不讲案件中的香烟是否漏税，有一严重行为却不得不提，“男子撞了人就逃离现场”，对懂得交通法律的人来说，应该是严重行为，但好像他没有因此被控。虽然报道受害者是受了轻伤，但被告想要撞人、伤害人，甚至过后逃离现场的行为，确实非常严重。受害人算是幸运，只是轻伤，如果不幸呢？种种罪行判六周的监禁，惩罚是否太轻了呢？

从这两件事来说，笔者不得不纳闷与质疑，新加坡的法律真的够严吗？这样的惩罚、判刑，会起到阻吓作用吗？