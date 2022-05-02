交流站：后疫情时代 开放不徘徊

新加坡在抗疫防疫上取得阶段性成果，进入另一个里程碑。解除限制，不代表废除所有防疫。防疫回到自我意识上，也就是自己健康，自我管理。

回顾2020年4月7日实施“阻断措施”开始，我国一直在抗疫道路上摸索前进。2020年12月取得信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗后，随即启动接种计划，从最前线医护等工作人员开始，再从乐龄族一直往下移动至18岁的年龄层。最后再到5岁至12岁的儿童。一直到后来的追加剂，可说是有序、有计划地向前推进。

我国抗疫另一个转折点是去年6月24日，领导跨部门抗疫的三位部长在报章上发表“与冠病共存，过正常生活”。文章一出，引来许多质疑，当时的压力可想而知。在这之前，新加坡三次与香港达成“旅游泡泡”计划，都在最后一分钟被喊停。因为港府希望把确诊人数降到个位数方同意执行，但后面两次新加坡社区都出现超过规定的确诊病例。

新加坡清楚知道这一路线已难以推行，开始走向国际，后来与近30个国家或城市开通疫苗接种者旅游通道。

今年4月1日西方愚人节，但我国没有愚人，而是开放“移人”，让人民、旅客可以自由移动，飞向海外或来本地旅行。4月26日起，我们的生活娱乐、工作休闲大致已恢复疫情前状态，那些完成接种疫苗者入境新加坡免检测、免隔离，可见新加坡开放不徘徊。

“共存”之路虽出现起伏，但新加坡采取科学防疫，不畏惧、不彷徨，即便被外界讥笑是“躺平”，也默默前行，用心聆听，坚持到底。终于走出隧道，迎来灿烂的曙光！