交流站：诚信是自我尊重的表现

在线观看了2022年华文大比拼的决赛，结束后顺势点开早报新闻，看到4月20日社论《别让欺骗文化生根成长》。此文激发笔者内心久存的一些感慨。文中提到：诚信是建国以来所强调的根本价值，也是新加坡成功的关键。我国有必要确保诚信文化不受腐蚀与取代……笔者对社论的忧患意识深有同感。

人是不能离群索居的，尤其透过这次疫情，我们更加认识到什么是“牵一发而动全身”的感觉，这令人不得不重新审视人际关系。华人圈有个不言而喻的共识：有关系就没关系，没关系就有关系。可见关系是人生命的中心点，那关系要以什么为根基呢？在当今呼声最高的“人权”中，相信多数人选择的是尊重。

是的，彼此尊重是做人本份，每个人既是社会一分子，也是独立的个体，我们在尊重他人的同时，等于是尊重自己。“己所不欲，勿施于人”，如果希望被人善待，自己首先要学习真诚待人。如果不喜欢被欺骗的感觉，就不能欺骗他人，无论年龄大小，职务高低，在明在暗，这是对人最起码的尊重，也是自尊的体现。

10多年前，我几乎每天都在巴刹买东西，记忆深处，金文泰2道一个摊贩，人非常诚实善良。他卖的板栗，总是把新的和旧的分开，不同价钱，不同选择，令大家明明白白地消费。我因此常常光顾这家店，可惜不久后，老板就退休了。此后在巴刹购物，常会有些不太愉快的体验，如以次充好等，为了不想被欺骗，现已成为超市的忠实消费者。记得小时候所受的教育是：人在做，天在看。老实做人，踏实做事。无论做事做人，首先要对得起良心。

“人不为己，天诛地灭”，这句话里的“为”原是第二声，本意是：一个人若不注重个人修养，是难以立足的。然而不知从何时起，读音被错误地诠释，读成了第四声，意思完全反了，变成“为自己谋取私利是天经地义的事”，由此而误导了不知多少人，令许多原本阴暗的、害羞的、难登大雅之堂的事，一下子似乎被洗白了，变成见多不怪的平常事。更有甚者，竟然还能成为堂而皇之的炫耀资本。殊不知“种收的原理”是造物主所设立、永远不可能改变的规律。每个人内心都明白“自食其果”的道理，然而因着一不小心的自作聪明，或自欺欺人，或掩耳盗铃，最终导致弄巧成拙，又或是捡了芝麻丢了西瓜，因小失大。

“凡事都有定时”。我们每个人最终都要为自己的选择付出代价和承担后果。隐藏的事没有不被发现的，即使有生之年不为人知，自己内在最深处的良心也会提醒。身正为范，让我们共同传承给后人后代的，不仅仅是物质财富，更应该是身心灵健康的标准，人格的魅力所在。