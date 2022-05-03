交流站：为滨海艺术中心艺术飨宴感动

本地从4月26日将疫情应对级别降为黄色，我也暂时放下防疫后勤工作的疲惫。因为疫情缘故，很多艺术演出暂停了两年，4月30日我再次踏进新加坡滨海艺术中心音乐厅，观赏了世界级著名女高音歌唱家曹秀美（Sumi Jo）的独唱会，百感交集。

想起三年前最后一次在滨海艺术中心观赏演出，是在2019年1月份的中国著名舞剧《昭君》；在4月30日那晚，坐在音乐厅的我，双眼对着眼前的舞台，不禁触景伤情。

从小至今，除了学习和工作，音乐就是我的第二生命。这晚的独唱音乐会演出很成功，观众的掌声跟欢庆叫好，让表演者连唱三回谢幕曲，其中有我最喜欢的著名的舒伯特《圣母颂》，更是让观众兴奋不已。

滨海艺术中心的工作人员也很专业，演出结束时，观众的热烈反应也间接见证了政府的努力，把疫情逐渐成功压制到最安全的范围，让国人恢复並享受疫情前的娱乐。

这晚在滨海湾艺术中心的观众人潮，让我感应到疫情之前，国人对表演艺术的热忱。我发觉在演出前后和休息时段，艺术中心的工作人员都让观众很有秩序和安全地离开音乐厅场地，没有混乱，我对艺术中心的管理表示赞赏。

音乐会在晚上10时结束，我独自一人在滨海艺术中心外徒步，面对眼前华灯初上的滨海湾金沙和金融区，希望在疫情和缓下，再次展示昔日的辉煌。滨海艺术中心在疫情暴发前，每年都举办世界级艺术团体和艺术家演出，每一场演出都很成功，让国内外观众身临一种世界级的艺术境界。我期盼这样独特的艺术飨宴能继续不断。