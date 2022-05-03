交流站：邻里噪音问题源于个人品行

我认为噪音的源头基本上有两种：一种是不可避免的，如家居装修、公共服务的道路建设工程等；另一种则是无谓的、存心骚扰别人的举动。前者有时限，在规定时间外仍继续进行是违法的，会受到处分。

后者是许多人都有的经验，难以忍受，也最不易解决。家居装修发出的响声虽然刺耳，却总有结束的一天；公共建设工程带来不便，但想到工程完成后的好处，也就可以释怀。

最无法忍受的是不替人着想，没有公德心的行为，如猛撞房门，出入时大摔大门铁闸，动作粗野；把住家当木工厂自己做家私，又敲又锯又钻，巨响一路传到楼下两层，持续几小时；也有妇人经常声嘶力竭对青春期的儿子尖叫，儿子也以吼叫反击，两人三天两头大打出手，跺地板、丢重物，有如战场；又有人凌晨3时拖地板，理由居然是他“只有这个时间有空打扫”；还有把客厅当游戏场打球、溜滑板、又跑又跳，种种自私自利、骚扰邻居的举动令人侧目，没完没了。

最糟糕的是骚扰者完全不知道这是不对的，不只不承认，更不知道自己错在哪里，甚至反咬被骚扰者无理取闹。被人以其人之道还治其人之身教训了，还反过来投诉对方。

邻里噪音问题起源多是由于个人的修养、品行造成，如果居民之间懂得多为人着想，而不是我行我素，天下我最大，喜欢怎样就怎样，很多纠纷就能和平解决，而不至于愈演愈烈，搞到肢体冲突，不可收拾。

然而人性问题最难解决，调解不成，最终的办法也只有立法了。