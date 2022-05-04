交流站：本地送餐业改善空间大

不久前读到一篇新闻报道：有个男子花492元为患冠病的父亲订了10天送餐服务，结果菜色不佳，与照片不符，而大吐苦水。

我也曾订过送餐服务，吃得令人怀疑了人生，新加坡送餐业与台湾的送餐业比较，还有很大的改善空间。

几年前在台湾旅行，路过一家不到20平方米的小作坊，两个人转身都困难，老板忙着在一个大铁锅里炒菜，老板娘从一个大电饭煲称米饭配餐，猪肉、鸡肉、煎鱼、豆腐、青菜、卤蛋、咸菜，花样繁多，荤素搭配，营养均衡。店外电单车后面便当盒堆得老高，午餐时间，电单车小哥一单接一单地跑，我在店外看得出奇。老板停下手来跟我打招呼，就攀谈起来。夫妇二人祖籍湖南，出生在台湾，做送餐业10多年了。看到菜色诱人，我就试探地问了一下可否堂食，其实小店根本就没有坐下的空间，老板娘却热情招呼我，给我搬了一个折叠小桌和一个小塑料椅子，就在店外吃了起来，有卤蛋、炒高丽菜和糖醋排骨，味道超棒，余意未尽，又买了一个便当回酒店享用。

看到如此敬业的夫妻档，在这么狭小的空间里，做出如此物美价廉的便当，生意如此红火，我内心受到很大的触动。做生意真的需要豪华的店面？宽大的空间？不停地发海报？什么饥饿行销、排队行销、广告行销、名人加持等？答案是否定的。

做生意关键在是否有真诚的心，愿意为顾客服务。难怪旧时称顾客为老主顾，顾客是我们的衣食父母，如果没有真材实料，就不会赢得顾客的心。正如日本“经营四圣”之一稻盛和夫所说：“钱不是赚来的，钱是帮助别人解决问题后，别人给你的回报。”