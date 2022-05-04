交流站：巴士公司应更妥善调配资源

4月19日早上8时多，在明地迷亚路巴士车站，要搭133号巴士去上班。一辆几乎满座的单层巴士进站了，候车的上班族纷纷上车，我排在人群的尾端。眼看前面的乘客已经站到巴士入口处，想上车已无立足之地，只好作罢，等下一趟巴士。目送巴士离去，不禁为那位站在入口处的乘客担心。

就在等车过程中，两辆857号巴士一前一后进站，时间间隔仅大约2分多钟。两辆巴士的乘客稀稀落落地分坐在上下两层，与前面133号巴士爆满的情况形成强烈对比。类似情形不知还有多少，由此也可判断巴士公司有着相当充裕的资源。

高峰时段出现这种满载与几乎空载的情形，归根究底与资源的调配有关。在乘客量多的路线调配运载量大的巴士，乘客就能有个称心、放心的行程。巴士公司其实不缺资源，所欠缺的是洞察乘客流量和执行调配资源的能力。

新加坡地小人多，土地珍贵人尽皆知，故不轻易把土地让位给马路，再加上实施各种不鼓励买车与驾车的措施，多年来控制住了车辆增长的速度。公共交通系统因而成为无车民众出行的最佳方式。2021年巴士日均乘客量300万人次，远超地铁的210万人次，足见穿行于大街小巷的巴士，是民众出行时高度依赖的交通工具。理解这些事实，就不难理解，妥当调配好资源是巴士公司的当务之急。