交流站：储蓄户头利率何时调高？

利率走势偏高，本地一些银行暂停固定利率房贷配套，可是储蓄户头的利率还没有明显调高。固定利率房贷配套，是当利率升高或者下跌时，房贷利率在预先决定的期限里保持不变；到了近期，这方面的年利率大都在2%左右。储蓄户头目前的基本利息，大约是0.05%或更低。如此，银行从房贷者，即使是固定利率所收取的利息，以及给予储蓄户头的利息差距，是可观的1.95个百分点。

银行从浮动利率房贷配套、个人贷款、装修贷款、汽车贷款等商业贷款所获得的利息差距更大，这反映在银行常年巨额的盈利数据上。最近，美国联储局宣布将在今年里陆续调高利率，本地的利率走势也跟着偏高，主要银行为了锁定存款，都调高定期存款利率，但储蓄户头利率还不见有显著的调整。与此同时，一些银行，则决定暂停固定利率房贷配套，这让申请者少了一个选择，也少了接下来一段时期里享有固定利率的机会。

相对来说，当利率走势不定或者偏低时，银行似乎没有暂停固定利率房贷配套的举动，这让人感觉到银行总是包赢。在这方面，如果大多数银行接下来也都暂停固定利率房贷配套，除了可能有违自由经济的精神，也不该是新加坡作为金融中心应有的现象。此外，这种做法是否触及有关公平竞争问题和消费者权益，也是当局应该认真看待，并在必要时出手干预的。