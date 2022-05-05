交流站：绿色发展蓝图须要人人参与

我仔细读了由国家发展部、永续发展与环境部、贸易工业部、交通部和教育部五个部门制定的《新加坡2030年绿色发展蓝图》，心存感恩，感谢国家为后代的永续发展尽心力。绿色发展包括五方面：一是打造宜居和可持续的家园，以2020年的面积为准，增加自然公园面积50%以上。二是打造具有韧性的未来，包括对抗海平面上升危机；确保粮食安全以及提高自身食品供给能力。三是能源策略，推广洁净能源车辆、打造发展绿色建筑和基础设施，希望到2030年，80%的新建筑成为超低能耗建筑；还有进一步发展绿色能源。四是绿色经济，创造新工作，推动经济增长。五是可持续生活，在公共领域首次设定碳排放目标；推出生态永续计划，减少家庭耗水量以及国民每人每天丢弃的填埋垃圾量等。

我对第五项可持续的生活最有感，因为是每个国民都可以参与的；这里也想对此作出反馈，希望引起大家的讨论和关注。首先，各大小企业应提出方案，认真减少产品过度包装。说真的，以往我到日本旅游最欣赏的就是大和民族对于礼品的精美包装。可是，彼一时此一时，今天的我非常害怕看到物品过度包装；尤其是网上购物送达时，有时拆解的塑料包装堆起来真是一座小山啊！此外，过年过节的送礼包装也时常令人瞠目结舌，我时常因着圣诞节和年后的各种瓶瓶罐罐弃之可惜，留下来又无处存放，“鸡肋”心情油然而生。

其次，有关部门是否可以全面教育国人如何回收各种垃圾。以笔者为例，我时常对着各种不同的垃圾一筹莫展。比如熏香的瓶子是木制的瓶口加上玻璃的罐子，这可以回收吗？如何回收？我家猫咪的肾病点滴医疗垃圾如何回收？网购后货品的塑料种类繁多，可以一并丢弃吗？冠病期间，有关部门通过公益广告，清楚传达了关于疫情的各种信息，卫生部也挂上有关网站供国人参考，而回收垃圾的正确方法，是否也可以通过对国人的教育，让我们更积极参与呢？

最后，就是购物时的赠品。不论到哪里购物，常会被询及是否愿意接受赠品，我总是大摇其头！个人认为，赠品是一种物资的浪费；在商言商的生意人或许认为这是对顾客的一种心意，但想想看，大家可能为了这点好处，拿了一个杯子、一副碗筷甚至一个环保袋，但家里却不缺这些东西，就是顺手拿。我记得刚成家时，就收集了不少赠品，结果这些物资被束之高阁，每隔三到五年都必须清理掉。我向商家们建议，不如效法一些企业采用积分制回馈客户，不但不浪费物资还能节约金钱，极好对吗？小小建议，望能抛砖引玉。