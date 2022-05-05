交流站：小公司如何防网络攻击与数据丟失

网络攻击和数据丟失，已经是每个企业要注意的重要事项，企业无论大小，只要有网站、电邮地址，就有可能发生网络攻击，造成数据丟失、电邮地址被盗用、网站被攻击等后果。

根据报道，每天每小时每秒都有上千上万的网络攻击，防不胜防，各种网络防火牆也一直不断提升改进，在这场没完没了的网络战争中，企业要如何应付黑客网络攻击？大型跨国企业有网安部门，负责一切网络安全检查和管理，中小型公司可以选择外包网安工作，选择将网站、网址和电邮建设在有规模的上市公司，如谷歌、微软、亚马逊等一些网安级别特优的服务商。这些服务商有办法保护好企业的数据避免丢失，也有高技术能力减底企业网络攻击，当然服务价格也不低。但如果为了减少开销，用一些免费的网络服务，就要记得一定要时刻拷贝重要数据，只要一不小心，就会被黑客攻击，造成公司业务瘫痪。

当企业网站点击率增加，要记得增加网安的功能。我的公司在这10多年里，不时出现网站电邮被盗用、交付户口被侵占、中网络病毒、黑客勒索等事件。在公司网安管理上，小型公司没有多余资源成立网安部门，只能靠自己自修学习，多了解网络安全知识，把网站、网址和电邮分散到不同服务商管理运行，用危机管理网络的方式，使黑客不能同时攻击和瘫痪企业的线上网购贸易运作。此外，企业的电脑都要安装防毒软件和网络防火墙，小心处理电邮收件箱的复件，不打开不明来历的电邮，注意官方寄来电邮地址的信件内容，预防伪装官方或快递公司的电子邮件。永远做好最坏的打算，如果还是被网络攻击，要懂得快速转换网络平台，联系客户继续经营。这些都是现今小型企业能够找到和做到的方案，别无他法。