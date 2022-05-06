交流站：全科中医可专也可不专

中医博士许振益上个月在报端提出“中医需要法定专科制度”的建议，值得探讨。这不但涉及中医的专科化，也有立法把中医专科制度化的问题。

本地中医专科化，无疑是要与西医看齐，更多的应是名正言顺增加医疗收费的考量。西医专科依人体部位与内部系统，分耳鼻喉、眼、脑、心脏、脾胃、泌尿、骨、皮肤、内分泌等科目，或根据不同病症如肿瘤、疼痛、传染病等分科。西医专科与全科的最大分别，是从更“微观”的角度看问题；以更精密的医疗器材诊病和更新研制的药物治病，因此收费更高。

按身体部位或病症分科，可方便病人对号入座，但病痛本身往往不是“头痛治头，脚痛治脚”般的浅显。因此，依部位症状而找专科，常会有辗转于专科门诊之间看病的不便。我国老龄人口面对的慢性功能性病变如“三高”、骨伤疼痛、睡眠障碍等，不是从微观可解决的。近年来政府医院成立了老人科（妇孺、老人皆属全科），又有从专科转向从整体全科看病的需要。但微观的西医全科最终还是要往专科看，病人看了全科往往还是要转介到更多的专科，结果是医院如今熙熙攘攘，国人需要的政府医疗津贴年年令人侧目。

中医师似乎是一脚踢，没有专科的奢侈，即便是西医无法检测到的奇难杂症，却似乎都有办法治疗。中医本是全科，通过望、闻、问、切（脉）的传统诊断办法，收集病人的临床资料，然后以八大纲目归纳为寒、热、表、里、虚、实、阴、阳；对人体整体的寒热（温度）、病变的表里（深度）、虚实（程度）与大体阴阳（动态平衡）作出不同层次的判断；也可从“气血”角度看问题。中医“见木又见林”，既有个别部位症状的考虑，对问题又有整体多面的考量。因此，中医治本，也能治标，对局部或某一症状的专科也能治。

许文的一名读者认为，中医无法开刀割除白内障，没资格谈专科。在器质性的治疗上，西医确有优势；但对眼科功能性问题如干眼症和青光眼，中医在治疗上却可是多面手。中医眼科有针刺的法宝，在眼部周围穴位施针起刺激或松缓、通畅气血。除了聚焦眼睛，中医理论还有“目为肝窍（窗口）”的另一层考虑，眼睛与肝血功能相关，滋补肝肾可以是中医眼科用药的道理。从“气血”层面看，头面部包括眼睛的气血状况，又可与颈部相关。平日活动难免劳损的肩颈容易发炎阻气血，炎症又与身体偏热有关，身体偏热又关乎睡眠与饮食。因此，中医专科看眼睛，也看颈椎、身体偏热、睡眠与饮食；考虑的因素不限于眼部。

从高处俯视还可触类旁通。中医同一治法，也可应对不同科属的疾病。夜尿频频的病人不仅是前列腺肿大的泌尿科问题，年长妇女夜尿频也大有其人。尿频关键往往可追究到睡眠，眠浅易醒就会频有尿意；睡眠获改善，可减少夜尿。睡眠问题又与肩颈是否僵紧相关连。眼睛问题和夜尿分属不同专科，却同样可从颈椎与睡眠治。

时下令人甚感无奈的冠病与骨痛热，均属西医传染病专科。病毒多变，似乎难有解药，只能靠病人通过免疫力的强化来康复。但冠病与骨痛热的病毒如何万变也不离其宗，皆属中医“专科”中的“温热”病，中医可辨证论治，调理入侵的病毒引起的体内阴阳（寒热）失衡而起疗效。或碍于防控传染需要，中医对冠病与骨痛热虽有办法却爱莫能助；当局应在可控范围内让中医发挥疗效，尽快解除病痛之苦。

全科的中医可专也可不专，中医在本地医疗体系中所能发挥的作用，尚有待更大更多的认可，想通过法律把中医专科制度化的建议，会是更遥不可及的愿望。