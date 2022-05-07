交流站：回忆处理 死难同胞遗物的往事

今年是新加坡沦陷80周年，国家博物馆举办沦陷80周年展览。据说展览文物中，包括新加坡中华总商会当年挖掘死难同胞骨骸时所收集到的遗物。上世纪60年代中，我曾参与编写遗物卡片目录的工作。在一个周末下午，我带着怀旧的心态到博物馆参观。在参观过程中，我专注于总商会挖掘到的遗物是否完整地参展。

那是60年前的往事。1962年1月与2月间，实乞纳7英里山谷，樟宜三百亩，南洋女中背后山腰等10多个地方，相继发现日本占领时期被杀害同胞的遗骸。2月28日总商会举行常月董事会议时，成立遗骸善后委员会负责挖掘工作。1963年8月25日晚，总商会在政府大厦前广场举办追讨血债群众大会。当天傍晚我和同学从云南园下坡参加，会场挤满10余万人，我们很不容易才挤入人群中。那个夜晚群情激昂，声讨日军暴行。一位老伯伯步上讲台，脱下上衣，露出他被日军斩了几刀、伤痕累累的肩膀。

1964年我离开云南园之后到总商会工作，那是我人生第一份工作。总商会挖掘遗骸的工作进行了三年零七个月才告完成。1966年初，曾庆元秘书先将挖掘到的死难同胞遗物，交给负责清洁工作的同事洗净，分别装入小塑料袋，接着交给我编写卡片目录。遗物中有非常漂亮的妇女穿戴的翡翠玉手镯、金饰；孩子佩戴的符筒、脚环；医生使用的诊病听筒、眼镜、眼镜框、自来水笔、钥匙、钮扣、徽章、烟嘴、烟斗、十字架，以及许多金牙齿和假牙等等。

对着这些遗物怎能无动于衷？想着遗物的主人，当时我几乎是流着眼泪做这项工作。1966年3月15日，庆祝中华总商会成立60周年及孙中山百年诞辰，以及纪念孙中山的晚晴园修复完成和开幕，晚晴园一楼大厅举办辛亥革命及孙中山的历史图片展览，并将死难同胞遗物锁在玻璃展览柜，供人参观或凭吊。二楼则是图书馆。

那时候晚晴园每天开放，管理员星期日休假就由我和几位同事轮流代工。记得有一天清晨，住在主楼后面平房的看管同事，发现展览柜内的一只翡翠玉手镯被偷了。过了若干年后，晚晴园聘请老报人冯仲汉主持，他大事改革，将死难同胞遗物收藏起来，打造成全新的辛亥革命孙中山纪念馆。

据知，日本爱好和平的团体曾向总商会借遗物到日本，向他们的国人介绍军国主义干下的罪行。又过若干年，总商会将遗物送交博物馆。这次我到博物馆参观，没有看到医生看诊的听筒，也没有看到小孩子穿戴在脚上发出声响的脚环，以及保佑小孩子的符筒，非常可惜。