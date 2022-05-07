《交流站》每周六选刊过去一周网民在《联合早报》面簿页面和早报Kopitiam面簿页面的谈资，让报纸读者也掌握网上民声。

餐饮业请不到本地员工？

收紧政策？不给请外劳？难道是不给本地公民获得工作机会？要搞清楚状况就是请不到本地人才请外劳！【刘兰】

说实话，餐饮业工作时间长8到12小时，拜六礼拜、公共假期、华人新年也要做工，所付出的辛劳和薪水不成正比很难吸引本地人。而且普遍认为餐饮业是低学历做的。这种现象不是现在开始，是一直存在，是时候改变观念，给餐饮业一种肯定和尊重。【S Ling Lee】

几乎所有大饮食业老板都是住豪宅又有名贵轿车。非常明显员工们的付出高，得到的回报少。如果老板们都明白自己与家人能享受荣华富贵，全是员工辛苦付出时，或许会感到愧疚。因为他们没有让员工们分享丰收的果实。若肯付给员工们比市场高一些的薪金、花红奖励，他们就会感受到被重视，再为公司卖力。【Tan Michelle】

个人认为我国很多酒楼餐馆服务态度虽没太好但也没太差，但小贩中心和咖啡店的服务态度很多时候是花钱买气受。【Thomas Olongwang】

30年里租金上涨也是好几倍，老板赚到钱都付租金，除非餐厅是老板的产业，否则老板只是赚有限的利润。【Vincent Woo】

肠粉档3000元请不到助手

有时做工不是看薪水有多高，老板的人品好不好也很重要。就像有些屋主出租房间，条件多多有谁住得下。【Zox Aziz】

这3000不好赚，一天站12小时。大热天站在火炉旁。【Meow Cheng Ng】

针对装修商投诉日增

现在的装修商参差不齐服务欠佳，与90年代的装修商比较天差地别。【Leo Wong】

中国年轻人倾向躺平

我国情形是高昂的生活费促使咱们的年轻人不生或只生一胎。【Hulk Yi See】

中国是因为地大国大，人多到都快管不了。新加坡年轻人也是一样快倾向躺平了，面对现实生活压力，工作、生活费、高价房屋，连组屋也买不起，价格越来越贵！所以每个国家都有自己的问题！【曾锦祥】

香港走向共存？

眼见东南亚很多国家与病毒共存，开放旅游业，到处人山人海，生活慢慢恢复，也因为低死亡率，香港可能也会采取同一个政策。毕竟要清零很难呀。【Ken Teo】

香港具备走向共存所需的条件，但可能不被允许与国际联通。【Boris Chan】

一家五口马国自驾游车祸

这次会很麻烦，我经历过一次去警察局，要做报告又要钱把车拖回去新加坡，非常贵，这次真的很大单。【Ken Lee】

提起新加坡的驾驶习惯，真是吐血……很常见的一种是不靠左边行驶，长时间占用快车线行驶，不礼让人超车。【Cheng Ping Sum】

狮城车主新山添油出怪招

来回车油费都不划算，根本不会计算。【Chris Tan】

还有更离谱的，有人拿一个当兵那种油桶，直接把汽油打进桶里，等于走私汽油。后来被抓处罚挺重，才不敢这么做。【贺李】

人的思想观念千万种，也不只是狮城所有人的行为，哪里都会有这样小气的人。【Anna Yap】

邻里噪音源于个人品行

请加强组屋天花板、墙和地面的隔音效果。【Jeff Koh】

组屋或公寓都是人口密集的环境，其实讲到噪音，现在已是大有改进，执法部门也控制得相当好，只是偶尔一些可能是得意忘形或比较极端的人搞出一些小插曲，还不至于失控。【Hock Kong Lim】