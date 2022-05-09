记得站长还小的时候，本地电视台播出《狂潮》《浮生六劫》《上海滩》《家变》《网中人》等精彩港剧，风靡全城，不少国人一下班就赶回家追剧。除了剧情扣人心弦、高潮迭起，由顾嘉辉和黎小田作曲，卢国沾、黄霑、邓伟雄等人作词，罗文、叶振棠、张德兰、关菊英等歌手演唱的电视剧主题曲更是脍炙人口，响遍街头巷尾。

1980年代，粤语流行曲进入百花齐放的全盛时期，香港乐坛更是人才辈出，徐小凤、罗文、甄妮、谭咏麟、张国荣和梅艳芳各据一方，以出众歌艺、绚丽形象和独特台风虏获成千上万歌迷的心。

当然，还有林子祥、陈百强、钟镇涛、关正杰、叶倩文、林忆莲、陈慧娴、彭羚、Beyond、张学友、吕方、李克勤、达明一派及草蜢也红极一时，都在乐坛大放异彩。

粤语歌曲旋律动听，词意隽永，如许冠杰的《天才白痴梦》里的“天造之材，皆有其用”和《浪子心声》的“命里有时终须有，命里无时莫强求”、叶丽仪的《上海滩》里的“浪奔浪流，万里涛涛江水永不休，淘尽了世间事，混作滔滔一片潮流”、郑少秋的《笑看风云》里的“一笑已经风云过，活得开心，心不记恨，为今天欢笑唱首歌”，都是绝佳歌词，让人回味无穷。

因此，站长尽管不谙粤语，当年听这些粤语歌，就从中学到了不少词汇、佳句和人生哲理。