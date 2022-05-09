交流站：回不去的黄金年代

上世纪八九十年代的香港可谓粤语流行音乐与港产电影最丰盛的时期，“港乐”垄断了当时的华人世界。我相信它也是许多60至80后难以磨灭的青春片段。Beyond、张国荣、梅艳芳等歌手是当时香港乐坛的标杆人物，在他们的引领下，港乐达到辉煌的顶端。只可惜天妒英才，张国荣和梅艳芳两位巨星在一年里相继逝世，犹如两颗流星相继陨落。有人因此感叹香港从此再无乐坛，港乐时代一去不复返。

诚然，现今的港乐市场随着那些红及一时的歌手落幕以及网络时代的来临，唱片市场低迷不振，粤语歌难以像从前那样兴盛了。但近日由中国芒果TV和香港无线电视联合制作的音乐节目《声生不息》，是香港回归25周年的港乐竞唱献礼，让港乐重新回到大众视野。节目旨在通过大陆和香港歌手重新演绎一首首凝聚了人们共同情感的港乐金曲，追溯港乐的发展历史，探寻和展现港乐中同根同源的中华文化。

对80、90、00后的年轻人来说，这个节目是一部唱出来的港乐史。我作为一个00后，在听到那些悠扬旋律时，有一度感觉自己回到了童年听着父母在家里播放粤语歌的场景。虽然不是生于港乐的辉煌时代，但我认为许多经典粤语歌里优美的歌词配上动人的旋律，所传递出来的情感极其细腻。

中国大陆歌手李健在节目中指出：“粤语歌里很多的歌词是介于古体与现代诗之间的过渡阶段。水平也是现今许多网络与流行歌曲所不能媲美的。”我自己特别喜欢梅艳芳《夕阳之歌》里的这几句：“夕阳无限／无奈只一息间灿烂／迟迟年月／难耐这一生的变幻。”简单来讲不就是“夕阳无限好，只是近黄昏”和人世间的变幻无常吗？但它却写得那么有画面感，那么扣人心弦。

那个黄金年代是回不去了。但那些歌永远都不会老，永远都会凝固在璀璨的时光深处。我们依然能够通过那些影像和那些旋律来窥探那个时代的辉煌。我也相信，上一辈与新生代歌手们会在以上节目中再次唱响粤语歌，为那些被人们淡忘的歌曲赋予新生命，让更多人喜欢上粤语歌。

有位香港词评人曾说：“不管粤语歌日后的命运如何，这几十年来的粤语歌，已是中华文化的一部分，是中国人文化记忆里无法割舍的一部分。”这句话让我联想到最近有关于方言与华语的一些争论。我很赞同《联合早报》4月18日张森林先生的文章《方言与华语之辩》里的观点：“方言的消失，肯定会削弱华裔族群的文化积淀，造成族群文化内涵的空洞化。”即便方言在我国的应用人数渐少，可能会被淹没在时代的洪流里，我们还是应该尽力守护和保留它。

或许，粤语歌本身的特点与魅力，能在保留方言方面起到帮助？