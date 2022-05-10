交流站：祝福第四代领导团队

新加坡人期待的人民行动党第四代领导人终于千呼万唤始出来！

作为执政的行动党第四代团队领军人物，财政部长黄循财在冠病疫情期间各方面所展现的领导才能有目共赌。他也是政府抗疫跨部门工作小组的联合主席。

即便如此，如何团结近年来似乎已越来越分化的新加坡社会，并赢得全体人民的委托，将会是黄循财和他的团队一个非常艰难的挑战。

记得2020年全国大选过后，有读者在《联合早报》言论版写道，因为政府在疫情期间把储备金用在错的地方，乱花纳税人的钱，所以她把票投给反对党。一些人责怪政府实行“躺平”的防疫措施，罔顾年长者的安危，另一些则抱怨政府的防疫政策影响了他们的收入。

当国内外社交媒体出现一些别有用心的报道，如年长人士以捡纸皮为生、送餐员一天工作10多个小时、有人连夜排队数小时抢购特价品等等，网上就立刻出现排山倒海的负面评论，把各种社会现象怪罪于政策的失败，对行动党政府冷嘲热讽。甚至连巴士车长在巴士转换站撞倒行人也被视为政府的管理疏失。

在上届全国大选前，有位住在盛港的新移民朋友向我申诉对政府的不满。事因他的侄儿在我国政府前阵子的海外招揽计划下前来攻读理工学院，后来却无法在国大继续选修相关的热门学科，让他们非常气愤。如果没记错，这应该是由于行动党政府在2011年全国大选后，对某些政策作出调整，以回应选民的以新加坡人为先诉求。

因此，行动党政府可说是里外不是人，间接让反对党渔翁得利。在现今连人口大国也在抢人才的全球化世界，一些国人却要求政府收紧人口政策。

针对近期的反对党撒谎门事件，一些专家学者劝告政府必须“小心和秉公”处理整件事。这让人觉得在独特的新加坡式民主下，向来被视为独裁的行动党政府似乎更害怕因为“处理不当”，激怒选民以至在下届大选失去更多议席，让人倍感讽刺！

一个富裕强势和有能力解决民生的政府本应该是人民所期望的，但在冠病疫情中举行的2020年全国大选，其结果似乎告诉了我们事实不一定是如此。反对党管理市镇会的行政和财政疏失所造成的损失，不但没有动摇其支持者的信心，反而获得更多的同情票，甚至一举拿下盛港集选区。行动党的第四代领导层虽然也具备了廉洁正直与能干高效的品质，但2020年全国大选的成绩却似乎显示了，他们已无法秉承前辈留下的光环和理念来治理一个截然不同的新加坡社会。

虽然前路充满了不确定性，路途也不会平坦，我还是希望未来的政府领导层能效仿他们的前辈，继续以不屈不挠的信念领导国家和造福人民。最后，我在此为第四代领导团队献上我衷心的祝福！