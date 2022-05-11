交流站：从“玉不琢，不成器”说起

有句话说：“玉不琢，不成器”。这和一个人的成长、生活观大有关系。一块玉石开采下来，如果没有经过打磨、雕琢的过程，就成不了名贵的器物。正如一个人如果没有经过磨炼，也就难以成才。所以，雕琢磨炼的过程，就是学习、思考、改过、自我更新、不断进步的过程。知识是我们成才的基石，在学习阶段得把基石打深、打牢，这和温润美好的玉石得经过打磨和抛光的道理是一样的。

玉石适合打造成哪种器物？是玉手镯、玉耳环或玉牌？得靠师傅的慧眼和高超的手艺技巧。一个人在“玉不琢，不成器”的前提下，也得做好各方面的准备工作。

首先，认清目标，全力以赴。师傅要把一块玉石雕琢成手镯，就得先想好款式、大小、长短，然后利用工具雕成成品。一个人未来要在哪一方面发展，是银行金融、工程、电脑科技还是美术设计？有个目标，就有努力的方向。通过自己不懈的奋斗、旁人的指点和协助，才能在那个领域崭露头角。如果不认清目标，茫茫然去乱冲乱闯，哪会有成功的一天？一块适合雕成手镯的玉石，却用去雕耳环，那不是糟蹋了吗？

其次，摸清性格，软硬配合。很多人对自己的性格不甚了解，这就会造成走歪路或错路。只有清楚地了解自己的性格，如是否坚强不屈、能屈能伸、经得起别人的嘲讽、不怕吃苦、不是草莓族，这样，才能勇敢地踏上征程。再加上别人的提携，好言好语地柔性劝导，或硬性的斥责、逼迫，在软硬的配合下，能让人看到成功的曙光。就如雕琢硬玉和软玉的手法应不同，不掌握好玉石的性质，就无法看到润滑的宝玉。

第三，旁征博引，有根有据。玉石师傅要打造一件器物，得参考各类有关设计的书籍，从多种式样中得到灵感，或融会贯通，才能脱颖而出，雕琢出款式新奇，不落窠臼的器物，以吸引顾客的眼球。同样的，我们在学习或作专科研究的道路上，也得博览群书，旁征博引，触类旁通，让自己的立论有根有据，而非信口开河、空中楼阁，这样，才能在学习方面有些许成绩。

第四，掇取实例，让人信服。在学习的过程中，除了广泛的阅读外，也得与生活挂钩，了解实际的需求，将书本上的知识和现实情况结合在一起，这就是所谓的活学活用，而非死读书，为前人的说法所羁绊。同时，让实例来为自己作解释，也能使人信服。就如师傅在雕琢一块美玉时，也得考虑人们的生活观，它是否有实际的用途，发挥玉石的光华，得到顾客的青睐，让物有所值。

第五，态度诚恳，不忘初心。一块玉石的精致璀璨，必定经过师傅的用心琢磨，精心打造，里面熔铸了他的“心”与“诚”。一个人要在学习或创业上有所成就，同样得待人真诚，专心致志，孜孜不倦地前行，即使一路上磕磕绊绊，也要本着初心勇往直前。

总之，玉不琢，不成器；人不学，不知道。人在生活的道路上，得不断扩充知识面，以求精神丰盛，心灵安祥，在众人中出类拔萃。就如玉石要发光发亮，得有手工精湛的师傅的打磨雕琢一样。