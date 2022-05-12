交流站：悼念李启海中医师

李启海中医师刚于5月2日清晨与世长辞，享年83岁。自我学中医之始，在不同的学习场合常会碰面，可说是非常有缘。他是我十分敬佩的前辈师长，故而撰文以作纪念。

李医师心中有个中医梦，是一位中医文化的传播者。他虽然不常坐诊看病，却可以说有功于中医。他对中医的热爱非同一般。他常在熟食中心或咖啡店为学生同道，免费分享中医学习心得和养生理论，一说就好几个小时，数十年如一日。

李医师不仅口说，还把读到的好文章复印成讲义划出重点，发给大家。文章涉猎的范围包括宗教、哲学、医学、心理学、兵法、古方等等，可谓包罗万有。他不是逞一时之快，而是长年累月这样做，直到身体不能支持为止。

当他觉得《思考中医》是本好书，便发愿要卖1000本。他就这样背着书，穿梭于中医诊所间，为中医师、病人和中医爱好者推荐此书。他都照本钱卖，有时他嘴上会笑说多赚一点咖啡钱，其实我们都心知肚明，如此奔走卖书，是一件吃力不讨好的赔本生意，怎么这时代还有这样的人存在？虽这样想，心中也不禁十分感动。

此外，他还十分推崇气功养生，背包里会带着另一本书——《站桩》，当遇到有气功爱好者或亚健康的病人时，他便会掏出来，以1元的价格，卖给甚至是送给对方。他鼓励他们练习站桩，并加以示范。他会观察病人病情需要，因材施教，示范不同功法和养生理念。

他非常推崇《易经》，讲得最多的也是《易经》。他会画出九宫图，然后将“戴九履一，左三右七，二四为肩膀，八六为足，五居中央”这样的口诀背给大家听，随后分享如何用在临床治病。虽然这些都是中医理论的核心，却因为不在考试范围内，故被正统课堂所忽略。

李老在中医界交游广阔，游走各路群英之间，可以说是中医界的国老。他很提携后辈，是许多年轻医师的启蒙老师。他也常与我们分享本地中医界的掌故，各医家治病的高明手段，医界的恩怨情仇。

这里分享几项李老的学术和养生观点，熟悉他的朋友定是耳熟能详：

李老非常关心中医的前景。他熟谙心理学，提倡锥形学习法，鼓励中医发展专科，并用1万个小时去钻研自己的学问技术，钻木取火必定能获得成功。另外，他说要从失败中学习，要总结各医家失败的经验，不要步别人的后尘。

李老十分喜欢《六祖坛经》中六祖惠能的偈颂：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”，他说很多精神问题的根源是执着太深，如果常常念颂这句话，潜移默化，精神问题会慢慢变好。

他认为糖尿病是一个身体吸收和转化能量的问题。因此，他提倡早晨，对着太阳的方向，将一杯水分一百口慢慢饮尽。他也认为许多降糖方太寒凉，并推荐以温性的葫芦巴泡茶来降血糖。

古人云：“径寸十枚，非是国宝，照千一隅，此则国宝。”意思是说，有十枚大颗明亮的珍珠，并不是国宝，有能够照亮人间一个角落的人，方是国宝！李启海医师就是一位能以自身的微光，在凄冷夜色中，照亮一方的人。

有的人行医看病是在高大上的诊所，有的人行医看病却在陋巷之间。别了，李启海老师。在我们的记忆中，永远有您瘦高的身影，一身长袖，戴着小帽，背着书袋，在弘扬中医文化的路上，风尘仆仆踽踽前行。