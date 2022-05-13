交流站：高空抛物要不得

我住在组屋二楼，最近一年多都居家办公，办公桌正对着主卧房窗户。居家办公期间，不时受到楼上高空抛物的影响。楼上丢的垃圾包括餐巾纸、未熄灭的烟蒂、多多彩票、饭盒和食物残渣等等，有时甚至往楼下泼水。我想结合自己的经历，讨论高空抛物的危害、政府目前的应对措施和提出一些建议。

首先，高空抛物妨碍楼下居民的正常生活，也会带来卫生问题。试想，一片来路不明的纸巾飘进室内，此刻我还在工作，这一定影响了工作的心情和节奏，而且在疫情期间，卫生问题也更突出。

其次，高空抛物也会带来安全问题。有一次，一根仍然燃着的烟蒂砸到冷气外机反弹到我的办公桌上。办公桌上有电脑屏幕、键盘、桌灯、电插座、纸张等。幸好我在家办公发现及时，如果未熄灭的烟蒂接触到接电线、纸张或者窗帘，很可能引发火灾。新加坡天气炎热，出门时我们可以关上窗户，但居家时难免须要开窗，保持室内空气流通。

最后，高空抛物会影响我们休息。我经常在清晨5时30分至6时听到楼上泼水声，从睡梦中惊醒，还会担心水溅进室内。更糟糕的是，若丢下来的是重物，砸到行人就会造成不可挽回的悲剧。不久前就发生了有人从高楼随手丢弃空酒瓶而砸死砸伤人的惨剧。

对此，我们也采取了行动。首先，我们咨询了邻居，他们虽然也有同样困扰，但也不能确定是哪层楼抛的。我也尝试与楼上的住户沟通，试图找到抛物者加以劝说。多次登门拜访都吃了闭门羹。无奈之下，我带着“证据”找到了邻里警局，由于只收集到抛落的物品，但没有造成实质的损失，警察劝我们寻求国家环境局的帮助。我联系了环境局，它很快做出了回应，将警告传单塞进了楼上住户门缝，但效果甚微。

最后，我还尝试在凌晨5时30分下楼蹲点，试图拍下泼水的住户。神奇的是，我每次蹲点时却没人往楼下抛物了。

针对高空抛物，我有几点建议。首先，呼吁大家互相体谅，杜绝高空抛物，尊重他人，为创造和谐社会贡献自己的一分力量。其次，希望政府部门采取更有效的措施，例如在出现高楼抛物问题的住宅附近安置摄像头，加大惩罚力度等。