交流站：公司应挽留完成进修员工

最近很多同事都有了想要离职的打算，原因是他们都完成了进修，获得更高的学历，觉得能在其他公司担任更高的职位和得到更高的薪水。这是职场上的文化，还是因为他们不是向公司申请进修，所以在公司获得升职或加薪的机会不高？

一些同事向公司申请进修来提高学历和知识，我也是其中之一。但还是有几名同事自己付钱报名进修大学文凭。选择进修是为了取得更高的学历和更好的职位，也能让我们学到新事物，让我们在工作上表现得更好。

半工半读的确是很大的挑战，因为工作和读书的专注力和时间必须平均分配。只是跟公司申请进修的员工有个福利，就是上课时间若在工作日，公司不会扣薪水或要求员工在上课日请假，而且也会给予额外的休假日让员工做作业和准备考试，只是毕业后必须在公司完成特定的实习时间。

有一名自付学费进修的同事因为打算到别家公司去实习，所以决定在毕业前离职，好好休息以准备考试和实习工作。我为此感到很可惜，因为我们毕竟也合作了一段时间，但我能做的就只有祝福她找到更好的工作岗位和工作环境。交接工作是一件非常大的挑战，接手的同事必须在她离职之前把一切弄清楚，要不然到时搞砸就糟糕了。

我发现那些自付学费进修的同事毕业后，不会通知公司人事部他们已毕业和要求升职。是因为他们不是向公司申请进修而没得升职，还是他们纯粹不想告诉人事部呢？那些自付学费进修的同事也有获批在上课日提早下班回去准备考试，这就表示公司也很看好这些员工。既然如此，为什么不通知人事部，说他们毕业后要求升职和加薪呢？

进修和提高学历是好事，但如果毕业后就离职，这不就失去意义了吗？公司应该更加努力留住愿意进修的员工，不管他们是自付学费还是跟公司申请进修。