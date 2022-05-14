樟宜机场德士附加费上调3元

总而言之，出国是越来越贵了，不像以前人人负担得起。【Jun Kang Tan】

出国玩花得起，回来付不起三块钱。【Nelson Zheng】

居民商家对邻里购物券赞好

或多或少能帮助抵消些许高涨的物价。【贩夫走卒】

这购物劵很好，买水果，买面包，小贩中心和咖啡店吃饭都可以！【Colin Lim】

蛮方便的，只要点进链接，然后点你要付的价格，就会出现二维码给商家扫描。【Peter Leow】

醉酒袭警澳机师驱逐出境

外国人在新加坡闹事，犯了罪遣送回国，永不入境，这样是个很好的警告，要来我国就要遵守法律。【Kee Kee】

新加坡政府做得非常好，人人平等，不管你是什么飞机师，都不能逃过法律的制裁，新加坡的法律就像古代的包青天，公正严明。【Yeo Eng Yong Raymond】

父子涉开宾利撞保安被控

难道有钱就可以任性吗？希望法律能够公正看待这起事件，要严惩，不能任由他们胡作非为。【Rose Chua】

无端端为什么要改车牌呢？是不是有更多的猫腻？【Joey Pang】

我们是一个法治国家，对这种“鲁莽”驾驶，任性胡来的行为，不能宽恕，要严惩，而且必须要有阻吓作用。【Chu Pee Lee】

红山知名炒虾面将结业

小贩的生活不容易。年轻人没有多少人喜欢做这样的工作。【Rang Chin】

水电租金、食物成本和人工等上涨，如果食物起价给人骂，不起价自己又做不下去。所以很多的无奈和辛酸只有体验过的人才知道。【Leo Lim】

德士私召车车资涨达20％

恢复新常态后，样样涨价，尤其油价飙升更加重民众的负担！【Kee Kee】

还是尽可能搭公共交通。如果没法子，就早一点准备出门，早点预订德士。更希望德士手机应用不要当机，如5月7日中午到傍晚当机，无法电召德士。【Yong Teck Loh】

那些“高需求”不知道是不是系统自己弄出来的。我昨天在牛车水唐城坊，一大堆德士等着。可是Grab／Gojek 显示High Demand。我觉得是那些私家车公司拉人加入的策略之一。【Galaray Tan】

出生和死亡证书将全面数码化

这么重要的人生纸。连发一张都累。【Sally Tan】

60、70岁以上的公民很多都不会用手机和电子设备怎么办？为什么这么急，说取消就取消，又不是没收费，应该留个小小的部门吧！听听人民的看法和意见吧！拜托！【Moi Cheng Lee】

虽然支持各行各业数码化，但是这种有纪念意义的东西，留张纸比较好吧？结婚证、毕业证、出生证、家人的去世证明等等，留张纸比冷冰冰的数字要好。【Jerry Ma】