交流站：提高华文水平人人有责

很多人都说现在的学生华文水平很低落，但他们所说的低落是拿上世纪五六十年代的华文水平来比较。这是不合理的。

当时的学校教育有华英校之分。华校除了英文一科是以英语授课，其他科目都是以华语问教学；英校则反之，除了华文，其他都以英语文教课。所以，当时的情况是：华校生不懂英语文，英校生则不懂华语文。

现在的学校教育，可以说是早期的英校制度。假如以现在学生的华文程度跟五六十年代的英校生的华文水平相比，我认为是进步的。过去英校生根本不会读华文，也不会讲华语。现在的学生却强得多了，虽然书写华文有些困难，但讲华语都字正腔圆，头头是道。

学习语文，需要大环境。根据2020年的全国人口普查，本地五岁以上居民人口当中，有48.3％家中最常说的语言是英语，这比10年前的32.3％高出16个百分点；在家中最常说华语的本地居民是29.9％，比10年前减少了5.7％。最常说华族方言的本地居民比率则有8.7％，比10年前少了5.6％。这个事实说明了时代在改变，华语文的水平会低落，也不足为奇。

要提高华文水平，得增加华语文的使用率。2020年全国人口普查也显示，就华族群体而言，以英语为主要家庭用语的占47.6％，比10年前增加了32.6％。这个趋势如果持续下去，华语文的前景令人堪忧。