交流站：可在小学用华语学习别科

读了《交流站》于4月26日刊登的高极登先生的文章《我们的双语“忧势”》，深有同感，时代的变迁，三十年河东，三十年河西，世界的转变，大家都不能预测未来。

我国的双语政策是不是时候应该提升？英语与母语的学习方式是否应该改变？

1980年代，教育部统一以英语为主要科目的教学语言，我念小六时用华文学习各科，到了中学，因为教育政策的改变，要用英文学习各科，中一全班同学的考试都满江红，那个年代的华校生都经历过这样的语言变化。大家都没有选择，只能硬着头皮，以华文为第一语文，英文为第二语文，其他科目都以英文教学，我也只能恶补英文，勉强完成四年中学教育毕业。

过后，升学都用英文完成理工学院和大学学位，也有同班同学选择出国留学，我也勉强完成南洋理工大学电气工程学士学位。华文虽只是中小学的科目，但因为有10年的中小学华文根基，读写都不是问题，谈不上精通。英文对我来说只是工作语文，思考时中英文切换，不过思维还是会偏向华文。

虽然现在的中小学都有学习华语文，但只有一科华文，主要教学用语是英语，在家只用英语沟通的家庭每年都在增加。有人觉得要不要学习华语文巳经不重要，华文程度大不如前自不在话下。

随着中国的崛起，华语成为重要的商业语言之一，英语虽然还是国际通用的沟通语言，但也许在不久的将来，华语也会成重要的国际沟通语言。我们是否应该未雨绸缪，提升双语的水平？

如何用创新思维，从小学开始，用华语学习一些科目，也学习华文和英文的文法，让学生打好双语根基，以在中学转成用英语学习。不像我那个年代，根本没有心理准备，一刀切的教育政策，不知道影响了多少华校生的前途。