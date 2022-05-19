交流站：学习母语，从娃娃开始

教育家指出三岁是口语的关键期，这个年龄的孩子容易接受语言，意味着这时期学习语言，不仅词汇记忆快，还能培养幼儿的语言思维以及对文化的认识。零至六岁是语言学习的敏感期，也就是说，孩子在刚开始有一段语言能力时，便可以进行语言教育。这时期的幼儿对一切都充满好奇，喜欢听各种声音，并喜欢进行模仿，语言教育就在这时开始。

家长是孩子获得语言的第一任老师，家庭是孩子获得语言的第一个环境。要扭转母语颓势，家长所起的作用很关键，当务之急是加大力度，唤起年轻家长对母语的重视，并有意识地在家中营造讲母语的环境。倘若家长本身对华文华语持有正确态度，在孩子开始牙牙学语就教导学华语，让孩子从小就把说华语学华文当作一件自然的事。久而久之，华语将成为他们的习惯用语。

我小弟与弟媳妇是1980年代生的年轻人，他们坚持与儿子用华语沟通。因此我三岁的侄子讲得一口流利华语，没有穿插英语词汇。他们坦言要坚持不容易，尤其在公共场所，别人有时会用“奇异”的眼光看他们。

对于讲英语的家庭，我建议家长让孩子从婴儿开始就播放华语歌曲给他们听。自己没能力教没关系，全国有不少以华语为主的幼儿园，很多民众俱乐部都有开设华语演艺班，宗乡会馆也有儿童演艺班，图书馆有用华语讲故事的时间。总之，只要你有那颗让孩子学好华语的决心，一定有适合的课程或活动，让孩子在毫无压力下培养对华文的兴趣并打好基础。

幼儿园也要通过各种途径和方式，加强对幼儿学习华文华语的教导，提高幼儿的倾听和表达能力。有些幼儿园定期举办华文活动，例如每周三会播放先录制的母语故事，让家长与小朋友一起听，除了加强倾听能力，还能促进亲子关系，间接传达给孩子一个重要信息：爸爸妈妈重视母语。

新加坡以英语为主导的大环境，对华文华语的学习虽然有不利的影响，但学习华语文的环境比欧美、印尼等地相对优越，如果一概而论，说华文华语难学，那就要好好去反思。只有家长有意识地共同努力，我们才能延续华文华语的活力和华族文化的传承。