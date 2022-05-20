交流站：中小学生如何写好华文字

所谓“字如其人”——生活经验告诉我们，一个人写的字可以反映其精神面貌。目前，会熟练书写华文的年轻人越来越少，会规范书写华文的人则更少。更让人头疼的是，现在越来越多的孩子不仅不爱写华文，而且写字习惯越来越差。

作为一个有12年教龄的华文教师，我发现了两个常见的学习写字的误区：

误区一：练习写字越早越好，写得越多越好。通常，4岁到7岁是练习写字和握笔的黄金期。这个时期，运笔学习的重点在于学会正确的握笔姿势，而不是在“写字”本身。在孩子开始写字的时候，学会写几个字并不是最重要的，最重要的是保持孩子学习写字的积极性和建立良好的写字习惯。

但练字训练也不能操之过急，有些孩子在4岁时就已经准备好可以开始练习写字，有些孩子可能会到6岁才准备好。如果孩子在还没准备好的情况下就开始练习写字，很容易产生挫折感、养成错误的书写习惯或握笔姿势。

误区二：孩子会写字就行了，至于怎么写字不重要。练习好写字，是一个长期的过程。大部分孩子在4岁开始学习笔画，5岁开始学习写完整的华文字。按理说到7岁上小学时，大部分学生的握笔已经是熟练并准确的。但当我们给小一学生上课时，一个班大约有三分之一的学生都有握笔不正确的问题。因此，我们须要反思幼儿时期的握笔训练是不是须要加强。

据我的观察，许多幼稚园或学前中心都没有重视儿童的握笔训练，而小一小二的教师在学生的握笔训练方面也做得不足。以我目前就读小一的侄女为例：她在幼稚园学习握笔，当时握笔是准确的；但是小一下半学期的时候，有一天我突然发现她右手中指关节长出了豆大的硬茧，后来才发现是因为握笔不准确造成的。而坏习惯一旦养成，就很难改了。不良的写字习惯不仅会造成写字不规范，还会让孩子因写字困难而讨厌写字甚至讨厌学习。

不良的写字姿势还会对儿童的身体造成伤害。如手指不良发育，甚至影响儿童脊椎和视力发育。每年教育部都会给学生做视力检查，但近年来新加坡儿童的近视率一直在攀升。数据显示平均每10个新加坡人中就有八人近视，是世界第一近视大国。

更令人感到担忧的是，《联合早报》2019年8月报道，65％的孩童到小学六年级已患有近视，有近视的年轻成人占比更高达83％。专家预测，到了2050年，18岁以上的新加坡人的近视率将达到90％，而且其中15％至25％是度数超过500的严重近视。

当务之急是我们应该如何做？我有几点建议。

第一，教师的责任义不容辞。首先，学前教育机构应该帮助幼儿打下良好的写字基础。教师在孩子开始学习握笔的时候就应给孩子最准确的示范，严格规范孩子的书写习惯，包括孩子的握笔姿势、坐姿等。

其次，小学教师应该做好后续的监督工作，不应觉得学生已在幼稚园时期学会写字就放任不管。许多小学高年级学生、甚至是中学生握笔不准确、写字潦草、笔画乱七八糟并且“屡教不改”或者“屡教难改”，最大的原因之一就是初期学习写字时的基础没有打好。我们不仅应该亡羊补牢，还应未雨绸缪，从小给孩子打好握笔写字的良好基础。

第二，父母的责任也不容忽视。一方面，父母在平时要多观察孩子的写字情况。当发现孩子写字不规范时，父母就应及时纠正孩子，从而让孩子从小养成写字须要规范的正确意识。同时，父母可以依照孩子的天性，提高孩子写字兴趣。兴趣有了，写好字就不难了。

另一方面，父母应多和学校教师沟通，协助教师在书写规范这方面多给孩子强调和督促。只有父母和教师合作，孩子才能养成好的写字习惯。

孩子能写一手漂亮的字，是每个家长和教师的心愿，而书写的好习惯不是一朝一夕就可以培养起来的。请尽早纠正孩子的书写问题，我们越早开始，孩子做起来越容易，效果也会越好！