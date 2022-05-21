交流站：改善对骨痛热症重病者的紧急治疗

近来，新加坡的骨痛热症猖獗，在此我想分享一些个人经历，也希望有关部门能有所改进。

我们一家三口在过去的一个月里先后得了骨痛热症。我先生最后一个得病，情况最严重，病程也较长。他先在家庭诊所就诊，初步确诊后，我们就转为每天去武吉巴督综合诊疗所求诊。因为根据我和儿子患病的经验，此病主要采用支持疗法，大部分人服药退烧，大量喝水，即可自愈，但须要跟踪血小板的变化情况。比起家庭诊所要等上一天，综合诊疗所的验血报告基本上一个小时就可以拿到，非常有助于医生和病人及时了解病情的发展。不得不称赞，武吉巴督综合诊疗所的效率非常高，医生也很尽责。当发现我先生的血小板下降到42时，医生立即打电话通知他就诊，并写了转介信让他马上去最靠近的黄廷方综合医院，寻求住院治疗。

不幸的是，他来到黄廷芳医院急诊部后的经历非常不堪。他被安排在发热门诊缓冲区，等候了足足四个小时。在这期间，医院给他做了核酸检测（PCR），告诉他要等三到六个小时才能有报告；而且过了三个小时才告诉他当天没有床位住院，他可能要在临时的帐篷过夜。最不能接受的是，在这长长的四个小时里，他没有得到任何医疗照顾，既没有退烧，也没有输液。等待的过程让他身心俱疲，对医院毫无信心，便决定出院。

这一番折腾后，第二天，他的血小板进一步下降到26，所幸当天他在国大医院的急诊部得到了及时的诊疗，六个小时内被安排到鹰阁医院住院治疗。入院时，医生安慰说大部分人一两天就可以出院，但他住了三天，病情才有起色。

眼下，新加坡不但要对抗冠病，还要应付病例高企的骨痛热症。虽然大部分骨痛热症患者都能在家自愈，但一定会有一部分病情严重者需要紧急的医疗照顾。当他们拿着家庭医生或综合诊疗所的转介信来到政府医院的急诊部时，意味着已经有初步的分诊，急诊部应该尽快安排一个特别通道，抑或用快速抗原检测代替核酸检测，让他们及时得到治疗。而不是走普通的发热门诊的程序，以至于延误病情，既让病人受苦，也造成医疗资源的浪费。