《交流站》每周六选刊过去一周网民在《联合早报》面簿页面及早报Kopitiam面簿页面的谈资，让报纸读者也掌握网上民声。

约瑟林吁就服役政策 展开全国对话

服兵役期间要参加比赛是比较有压力，又要履行兵营任务，还要兼顾游泳训练，只要尽力就好！【Kee Kee】

保家卫国是一项任重道远的职责，新加坡需要的是一个服兵役的国民来保家卫国，之后才是为国争光的运动员，没有国家，哪里需要运动员来为国争光？【Lin Lin】

顶尖运动员的常年刻苦训练不输兵役。可以探讨亚运会冠军以上，接受基本兵训后，全职训练。【Desmond Tang】

红山五房式组屋140万元转售

HDB楼价炒到很高，并不是一件值得庆祝的事。想想下一代的年轻人还有可能买到房子吗？还是等到父母遗留下來的房子？悲哀！【Susan Lee】

这不是好事！80％的新加坡人住在组屋，这种价钱只会让新加坡要组织家庭的新世代负担更重，更不想生儿育女！！【KH Heng】

政府助食品服务业者转型

餐饮业的数码化的确是节省人力，省了营业成本。现在有些餐馆的点餐服务也数码化，苦了我们这些不懂得数码的年长者，只敢在子孙陪同下去餐馆用餐，自己单独不敢进去，因为有些老人的手机没有设置流动网络，也有可能不懂得操作。真的不好意思，我就是其中一位。【Chu Pee Lee】

以后不需要人工了，全部用机器取代人工。【林子枫】

新柔地铁通关可缩至15分钟

有人欢喜有人愁，如此一来大批国人都会涌过去消费，彼岸的商家就会爽歪歪，本地的商家就吃力了，大量的资金就会外流，长远来说并非好事。【Charlie Chua】

大选过后，如果又换首相，又要多十年。【Chua Chon Thian】

最重要是新加坡能赚钱，更多的人有好的生活，新或马都有好处。【Pb Yvon】

这个地铁通车后，给两边国民带来方便多，新山商场真是喜上加喜。【Kee Kee】

本地政治职务者社媒被灌垃圾留言

极端的领袖带出极端的粉丝。如此无礼地对待总理跟总统。看来政府不给他入境是对的。【Sario Ro Josh】

这是一个大隐患。稍不留神，放进来一个支持者，哪里知道会干出什么惊天动地的事情。所以支持者的身份都要查出来，列入黑名单。【Le Lesi】

酒吧食肆深夜噪音干扰居民

要买屋子前，附近环境要勘查好，怕吵闹的人，最好不要住靠近任何邻里商场、食阁、设施、马路和停车场。【Poh Lye Koh】

忍了两年多了，防疫限制放宽，各路好汉出闸，不闹哄哄才怪！【Leo Wong】

不开放寂静难耐而埋怨，开放了闹哄哄不得安宁也埋怨，左右为难喔！【Seng Kee】