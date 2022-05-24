交流站：华文学习生态需要全社会的呵护

《联合早报·交流站》最近刊登了几位读者的来函，题目分别为《可在小学用华语学习别科》《学不好华文不能怪课本和教师》《提高华文水平人人有责》《华文课枯燥不全因背负传统》《学习母语，从娃娃开始》《拿什么来拯救新加坡华文》和《华文课须改革才能与时俱进》。读着这些文章，我们深深感受到大家对母语教育的拳拳情意，对提升母语水平的殷殷期盼。

双语教育是新加坡教育体制的基石。英语是主要的教学媒介语，是社会工作语言，也是各种族之间共同的沟通语言。华文是新加坡华人的身份标记，是传承华族文化的载体，也是新加坡华人与世界各地华语使用者交流的重要工具。实现双语教育目标，培养双语人才是我们的责任，更是我们的使命。

随着时代的变迁，新加坡学生的家庭用语和社会语言生态发生了深刻的变化，华文的教与学面临着一定的挑战。在诸位贤达的讨论文章中，关于母语环境的式微是一个焦点。然而，众所周知，母语学习和应用的环境不仅仅限于校园。因此，如何顺应时代的变化，如何在以英文为主要沟通语言的大环境下，让我们的孩子学好华文，爱上华文，不仅需要教育部、学校教师的共同努力，也需要家长及社会各界的鼎力相助。

关注母语教材发展的人会发现，其实母语课程与时俱进，母语教材围绕“乐学善用”的理念编写。我们非常关注“谁在学”，为此推出了差异化的课程架构，满足不同学生的需要。我们也重视“学什么”，例如，在教材中增设了“听说剧场”“生活看板”“生活运用”等新的板块，引入生活语料，提升学生的语言沟通能力，让学生能够学以致用。此外，在内容上加强与人文、自然等其他学科的关联，拓展华文的学习空间，努力使学习内容生活化、多样化、趣味化。

为了有效地落实教学，我们也关注学生“怎么学”和“用什么学”，在学习方法的指导、学习资源的设计与制作上不遗余力，积极探索。教材的开发“没有最好，只有更好”，我们不断地优化教材，与教师们一起深耕教学，在落实“乐学善用”的道路上努力创新，砥砺前行。

华文学习的生态需要全社会的呵护。我们殷切期待与热爱华文、关心华文教育的有识之士携手共进，众志成城，让华文的学习可以更为“活”起来。

教育部课程规划与发展司（母语处）司长 王梅凤