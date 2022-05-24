交流站：给郝家孩子留余地

这几天，发表在《交流站》的一篇文章《学不好华文不能怪课本和教师》引起瞩目，进而使得作者成为热议对象。因为作者只是一名小四在籍学生，却能以流畅的文笔，以自身体验条理分明地述说她对华文教学的观感。反应两极化，有赞赏有质疑。

2008年我还在补习中心教华文，班上有名来自恒力小学高才班的小六学生，名叫陈伟铭。他的华文相当不错，在我看来不需补习，也足以在小六会考取得好成绩。家长告诉我，学校里的华文教师不相信她的孩子交上来的作文是自己写的，叫他不要抄范文。可是，一次又一次，这孩子交出的都是“范文”式的作文。教师火了，有一次，就在批阅后，把他的作文扔在地上，生气地说：“叫你不要抄，还抄！”孩子百口难辩，只能哭着捡回自己的作文。

后来，幸有当堂写作文，平反了这孩子的冤屈。教师终于明白他没有撒谎。难能可贵的是教师向家长承认自己的错误，还说：“伟铭的作文真的很好，不是一般的好！”

由于我个人有接触过这样的例子，所以不会质疑郝悦然小朋友的水平。新加坡孩子的华文水平容或低下，那是以整体来评估的，但当中不是没有特别好的，只是他们被平均值拉低了。这里要特别申明：陈伟铭不是中国学生，他的母亲来自马来西亚。

请质疑者给郝家孩子留余地，或者说给郝家母女留下发言空间吧，质疑不要语带嘲讽。毕竟这篇文章有正面作用，让人觉得新加坡的华教是有希望的，而且文章令人感受到真挚，是热爱华文的人才写得出的。