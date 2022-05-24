交流站：从兴趣出发学华文

我是一名南华小学六年级的学生，看了郝悦然学妹和李敏雯阿姨写的文章后受到启发，决定写这一篇文章，从一个学生的角度分享我认为可以引起孩子对华文的兴趣的方法。

大家都知道让孩子对华文感兴趣的最有效，也是最重要的方法就是多与孩子用华语沟通，培养孩子多讲华语的习惯，最好是能将孩子带到中国以及台湾这些以华语为日常沟通语言的国家与地区进行交流，感受当地的人文历史。

但是，用华语与孩子进行日常沟通只是最基本的。让孩子多阅读才是最重要的。就拿我的一名同学来说，他的华语很流利，丝毫不生疏，但是他的华文考试成绩并不理想，这就跟他的阅读量不足有很大的关系。激起孩子阅读的兴趣也是有方法的，一定要让孩子选自己喜欢的书。比如说我就喜欢看科幻小说：《三体》三部曲、《流浪地球》等等。如果家长逼孩子读他们不喜欢的书，只会让他们对华文反感，他们最多也只会做做样子，蒙混过关，不会有实际效果。

其实，新加坡有很丰富的华文书本资源，国家图书馆就有很多能引起我兴趣的书，我也会经常向图书馆借书。我的父母也会和我交流讨论书中的内容，让我表达我对书中的人物或者事件的看法，在探讨中锻炼口语能力。

除了阅读书本，家长也可以向孩子介绍中国古代的诗词。虽然古诗词在我们的日常生活中使用不多，但它可以展现华文这门语言的魅力，丰富孩子的词汇量。在学习古诗词的过程中，家长可以让孩子了解每篇诗词的作者的生平经历和历史背景，还原当时作者的想法与感受，甚至还可以在冠病疫情缓和后带孩子去有关的历史古迹旅游。

除了学习古代诗词外，家长也可以让孩子阅读记述历史的文学作品，了解中国历史。因为中国拥有世界上最长的历史之一，也有着相对完整的历史记载，所以有丰富的历史书籍供我们阅读，比如著名的《史记》。

中华文化博大精深，除了历史书籍之外，也有许多引人入胜的文献，例如《山海经》、《孙子兵法》、《论语》等，都值得一阅。虽然古代文言文晦涩难懂，但是有很多现代白话文版本相对浅显易懂。通过阅读古代人写的书，我了解到古代中国人的世界。这就可以让华文这门语言变得有血有肉，不再枯燥。

总而言之，家长须要在这个以英文为主的环境中引导孩子，打造一个重视华文的家庭氛围，才能双语并重，引起孩子对华文的兴趣，让他们自觉钻研。