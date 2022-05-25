交流站：通货膨胀的脚步声

在今年的劳动节集会发表主旨演说时，李显龙总理语重心长地指出，我国下来两年的经济可能出现衰退。此外，俄乌战争造成能源及粮食价格上涨的脚步声，已经是触耳可闻的事了。

有人说，2022年是个乱世，世界各地的人民在冠病疫情、中美关系极大恶化、俄乌战争的压力下，要生存得好，真的很不容易。现在，又即将面对百货腾涨的日子。因此，人们必须要知道如何洞察世局，以及如何调整自己的有限资源适应未来的生活。

据报道，2022年新加坡整体通胀率预计为4.5%至5.5%。作为一个开放型经济体，我国有70%以上的物品都须要依靠进口，其中粮食与能源几乎全是从国外进口。

在应对通货膨胀方面，我国政府的一贯政策，是以维持稳定的新元汇率为主。在理论上，通胀经常发生在一国经济扩充的时期，在经济衰退时又发生通胀的情形，历史上并不多见。1974年至1975年时，曾发生过一次，学者称它为滞胀（stagflation），即高通胀与低就业率或经济低迷并存。

因此，这次即将到来的衰退与通胀的经济危机，将会是我国政府与人民即将面对的巨大挑战。

新加坡独立57年来，不但在经济发展方面取得优异的成就，也在多年前跻身为第一世界国家的行列。但是，我们可以永远那么幸运吗？

让我们回顾一下，在过去30年，世界经济曾出现两次大危机，一次是1997年的亚洲金融风暴，另一次是2008年的美国次贷危机引起的全球金融危机。但是，老天保佑，我们都安然渡过。

在现实世界里，每个国家的经济发展一定是有起有落。尤其是在这个全球经济面临多变的时代里，变才是常态。这些改变包括科技、人口结构、区域经济重心的转移等。但是，人们总是善忘，尤其是那些不曾经历过金融危机的年轻囯人，常以眼前的高收入，去承担高额的住房与汽车贷款，这或许是我国当政者心中的隐忧。

聪明的新加坡人，眼前这些通胀与经济不景气的脚步声，你们听到了吗？俗话说：千金难买早知道。知道了之后，应好好地去规划应对危机的策略，量入为出，因为机会往往是留给作好准备的人。