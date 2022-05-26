交流站：提防诈骗的几点提示

现今社会通讯高度发达，诈骗集团利用人们的害怕心理下手，只要骗到银行账户或信用卡的密码，就能为所欲为地提取户头里的钱，再也不用冒险去抢劫银行。

诈骗集团利用通信科技不停地打电话、发钓鱼电邮、发各种诈骗短信，以最简单的方法等待受害者上钩。比较复杂的诈骗手法是出动一组人，假装是警察或政府官员恐吓受害人，但如果自己行得正，坐得端，就没有那么容易受骗上当。

不要接来历不明的电话，对短信的链接要格外小心，手机上的各种假资讯，有时真假难辨。诈骗集团盗用朋友面簿账号发短信求救帮忙转账，盗用商务电邮地址发给商家要求还欠款，或来历不明的大笔采购订单等等，主要是侵入公司电脑或手机盗取里面的密码和资料，手段可谓无奇不有。

八年前，我收到海外商家被骇入的电邮，不法分子看到我发的订单，跟我说因为公司的银行户头被政府冻结，不能收汇款，叫我将钱汇到他的个人账户。我那时候还不知道商务电邮有可能被盗的可能，转账后才知道被骗，但已经取不回几千元的汇款。

诈骗集团利用人们的贪念，骗受害人说中了大奖，须要付各种手续费才能领取奖金，桥段荒谬，但还是有人相信能得到横财而被骗。智能数码科技日新月异，越来越多人喜欢上网购物、投资理财、网上聊天找男女朋友、打广告、看电影、玩电子游戏、写日记等等，透露各种信息和活动，但最好是注意自己的户头安全，并不时更新密码来保护个人信息。

金融科技、物联网、智慧城市都使用云端，由于所有资料都在云端，盗取个人信息变得更加容易，所以在下载各种软件或游戏之前，一定要先做好功课，了解软件开发商企业才下载。在登录各种网站后，关机前要记得登出网站，在没有上网的时候，不要一直跟网站联结，让黑客和诈骗集团有机会盗取用户资料。

在转账之前，一定要知道转账户头的公司资料或个体信息，最好能有收账企业和收取人的地址、电邮和联系号码，确认后才转账或汇款，如有第三方支付担保就更有保障。总之一切小心为上，才能避免上当受骗。