交流站：为华文教师说句公道话

最近两篇有关华文教师和华文教学的文章让我颇多感慨。李敏雯女士的《华文课程为何引不起孩子兴趣》一文以情绪宣泄代替逻辑分析，以偏概全，一杆子打翻一整船人，从华文教材编者到学校教师，无一幸免。

还好有小朋友挺身而出，仗义执言，立场鲜明：《学不好华文不能怪课本和教师》；而且有理有据，以理服人，让华文教师和从事与华文有关的工作者，不至于成为李女士笔下的窦娥。

当然，李女士对华文的热爱毋庸置疑，她提出的一些问题也值得思考，但是可能情绪激动，笔下难免出现了误伤。我宁愿理解李女士是误伤华文教师，而不是针对华文教师。然而，我人微言轻，对李女士的问题无法解答，只是有一个问题让我百思不得其解：为什么受伤的总是华文教师？只要是华文教育或与华文有关的问题一出现，华文教师就首当其冲，隔一段时间就会被拿出来放在火上烤一烤；华文教师简直成了一首流行歌曲的改编版“一群容易受伤的人”。这对他们公平吗？

华文在新加坡学校和社会上逐渐式微，是由众多且复杂的原因造成的，在此不想赘言。但是，社会上一些人似乎有一种固定且呆板的印象，就是华文课是无趣的，甚至教师也因此成了被殃及的池鱼。但事实如何？华文课真的像有些人想象中的那样吗？当然不是。当然，跟其他科目或职业一样，华文教师中也有个别不够专业，但这不代表群体水平。换句话说，绝大多数的华文教师，教课跟其他科目的教师一样精彩，甚至更加精彩。有些华文教师也比其他科目的教师更受学生欢迎和爱戴，为什么有些人就看不到这些呢？

再进一步说，如果像流行歌曲排行榜那样，把所有的科目都排上，我非常有信心，华文虽然可能登不上榜首，但肯定不是垫底的。当然，我无意贬低其他科目，只想说明华文课不像有些人想象的那样无趣。相反，在各种应用和游戏盛行的数码时代，华文教师常常是走在时代前沿的专业人士。他们是勤勤恳恳、兢兢业业、与时俱进、直面挑战、勇于探索的勇者。

华文教师巧妙借用英文的页面，制作华文的游戏，虽然像是戴着镣铐跳舞，却舞出了自己的风采，深受学生的欢迎，有些也因此爱上了华文，爱上了华文课。

我呼吁那些对华文课和华文教师抱有成见甚至是偏见的人，多听听，多看看，不要一叶障目不见森林。