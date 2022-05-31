让会员决定是否提取普通户头存款

我是一名84岁退休老人。退休后，中央公积金局安排每月从我的退休户头（RA）提出297元补助每月的生活费。这样的安排一直维持到我的RA存款在2016年6月提完为止。

当时，我没有响应当局的号召，将一部分存款从普通户头（OA）转到RA，以继续得到每月的退休金，并享受RA较高的利率。我没有这么做，因为以我退休后的经济状况而言，还不需要公积金的存款来补助每月的开销。把钱放在OA至少可以享受2.5%的利率，比目前任何商业银行的利率来得高。如果我真的需要钱用，随时可以申请从OA提取任何数额的款项，这比把钱存在RA灵活得多。

最近我突然发现银行的户头在3月和4月分别多了两笔297元款项。我猜想这笔存款可能是来自公积金，因为这数额和2016年6月前当局每月转给我的退休金相同。

可是，我的RA存款早就在2016年6月提完，上网查看后证实这笔钱是从OA转给我的，但我并没要求当局这么做。于是，我去函当局询问详情，得到的答复是当局在2022年初在这方面作了调整。理由是为了公积金会员的方便，在RA的存款提完后，会员不必向当局申请将部分OA的存款转去RA来支付每月的退休金，当局每月会自动为会员转账。从为民服务的角度来看，这是无可厚非的好事，可是对某些少数会员来说，并不是一件喜事。

我目前还不需要动用到公积金存款来补助每月的开销。所以，我一直没有从OA提款。可是，根据最新条例，当局似乎在强迫我每月必须从OA提出297元，但这么一来，我每年就少了将近90元的利息。

当局是否可以设定让会员选择退出（opt out）的制度？也就是说，当局无须每月自动从OA转出某个数目的存款给会员作为退休金。