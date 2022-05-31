新交所应继续寄结账通知给乐龄投资者

我的82岁姐姐收到新加坡交易所的通知，每个月的中央托收户头（CDP account）结账通知信己停止寄出，她须在网上查询自己的结账通知，否则每年要付25.68元才能继续收到打印件。

我的姐姐和年纪相当的朋友都觉得非常不方便，一来她们这个年纪很多都不会用电脑，既使由家人帮忙设立网上查询的账号，也不可能随时请忙碌的家人查看每个月底的股票结账详情，包括收到的股息和股票在月底的市值。

现在我国大力推动数码化，可是我们也应该顾及乐龄人士，有许多企业给他们特别待遇，继续让他们收到打印件，免除他们的担忧和无助。希望新交所不要一刀切，让需要打印件通知的乐龄人士有所选择。这一群人己经没有收入了，不能因为推行数码化，而惩罚不会上网的乐龄人士，要他们付费。

另外一个问题是，我的姐姐尝试打电话去新交所申请继续收到打印件通知，可是新交所的热线整个早上都打不进。我用我家的电话帮她打，新交所的电话留言机说这是繁忙时间，叫我按1，他们会回电。按1后，机器告诉我回电号码是XXX,（我家的电话号码），如果不是这个号码就按2，我就按2，然后输入我姐姐的手机号码，当机器确定号码时，又给回我XXX。总而言之，打电话给新交所是费时费力的事情，而且会让我们感到非常沮丧和无助。

希望新交所能正视这些问题，解决投资者的烦恼。