公积金局职员应灵活变通

5月23日早上，我在淡滨尼中心华侨银行的提款机排队提款，有一名80多岁的老妇拿着一张小白纸向排队的人求助，她说公积金局职员叫她去按号码，但她不知道去哪里按。我问她要查什么。她说很久以前签署文件把公积金存款留给家人，但忘记了详情，所以便来淡滨尼的公积金分局查询。但公积金局职员却说要先按什么号码，她接着把手上的纸条给我看，只见上面写着：1）Reactivate Singpass，2）Dashboard－>providing for love ones。

由于公积金局就在隔壁，我就带她去排队。我跟一名年轻男职员说老人家年事已高，不懂什么电脑和密码，是否可以帮忙查一下她以前签名是把公积金留给谁。

男职员说不能这么做，必须先去淡滨尼天地更新老妇的Singpass，然后上网预约时间才可以来查看。由于没办法说服男职员灵活处理，我于是问老妇可有儿女，她说有，我说你拿这张纸给他们看，叫他们帮你，你得再来一次。她向我道谢后，拽着蹒跚的脚步孤零零地离去。

我想就此向公积金局提出反馈。第一，不应让老人受这样的折腾。很多国家在机场通关的通道上都给老人方便，不必和年轻人挤着排队，而公积金局却要80多岁老人回去上网更新密码再回来或最好自已搞定。

第二，Singpass的密码是不可以给他人知道的，如果儿女帮忙而知道了老妇的Singpass密码，就可以查看她的公积金户头详情。公积金存款如何分配一旦让儿女知道，很可能会引起家庭纠纷。

第三，老妇家人如果有和她联名的银行户头，又有她的Singpass密码，就有可能在她不知情下将普通户头里的钱提出。

老妇说，这已是她第二次去公积金局办这事。我想她有儿女却选择自己去公积金局查询，应是有她的苦衷，或许她根本不想让儿女知道这件事，可惜公积金职员不能灵活办事，让她白跑一趟。