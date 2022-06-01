交流站：解决烟头垃圾之道

最近一个月的“保持清洁，新加坡！”运动中，义工在全岛捡了将近17万个烟头。在活动上致辞时，永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士指出，烟头不但是最常见的垃圾，它还含构成环境威胁的有毒化学物质，而且分解所需的时间或许要超过10年。

很欣慰烟头垃圾在这次的活动中被特别突出。烟头出自烟客之手，要解决乱丢烟头的问题，就要聚焦在烟客身上。国家环境局委托的乱丢垃圾社会学调研发现，烟客次文化就是随意弹丢烟头，并视之为理所当然。

有鉴于此，非针对性的教育信息如环境清洁是共同责任、不乱丢垃圾是文明的展现，但对于减少烟头垃圾无济于事。烟头来自占人口一成的烟客，却要其他九成的人共同负责。

烟头垃圾量惊人。一个月17万，一年逾200万，不少烟客的惯性丢掷，像“保持清洁，新加坡！”运动这样为期短暂的推广和呼吁，根本无法杜绝问题。

在很多国家，烟头是最严重或常见的乱丢垃圾问题。英国政府甚至研议立法，要求烟商承担一年4000万英镑（约6900万新元）的烟头清理费用。

我恳请永续发展与环境部和环境局正视烟头垃圾的问题。透过针对性、大规模和持久性的介入，乱丢烟头的问题才有可能解决。

我建议当局编列预算，并带领民间团体广招义工，每日到全国各处巡视，在烟客聚集地点面对面劝导。这样做一来确保烟客受到规劝，也让他们觉得自己的不法行为很容易被发现而起到阻吓作用。

烟客或许会感激这种做法，因为他们遇到的是义工，而不是可以立马开罚单的执法人员。