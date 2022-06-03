交流站：证件数码化带来的烦恼

最近读报看到一则关于出生证书和死亡证书也走向数码化的新闻，让我不胜唏嘘。政府推出电子身份证让许多国人雀跃万分，从此不必携带身份证出门，不必怕被偷或不见。众所周知，第一次申请补发身份证收费100元，之后则是300元，所以能避免携带身份证，何乐而不为。

可是，银行有一套工作流程得遵循。例如，客户第一次开户头或申请提款卡，电脑荧幕会出现扫描身份证或护照的字样。如果员工一时大意忘了，或是没照程序工作，放工时就会有一份报告，经理会要求员工一一解释。

那天遇到一名蛮横无理的客户，只带电子身份证，要开户头，同事查了电脑里的资讯，没有任何身份证存底，所以只能叫她回去拿身份证再回来。她非常生气，一直在银行大声嚷嚷。如果客户往生，我们的程序更繁琐复杂。有家属来通知客户往生，我们的第一个工作就是扫描客户的死亡证书，还有取消提款卡和手机号码的资讯等等。如果以后没有死亡证书实体文件，银行的程序一定不能一成不变。

其实，我可能还是比较老派，尽管在银行工作，对电子银行很熟悉，但我还是保留银行存折。那是一种记忆，也方便我用铅笔在旁涂涂写写。我们的出生证书都是锁在柜子里，还有特别封套保护。

我知道现在时代不同了，太多东西都要数码化。去到餐馆也用手机扫描菜单，然后自己点餐。有者连到柜台付款也免了，在桌上的平板电脑用信用卡或转账卡结账。报纸杂志也数码化，我尝试看电子报纸，一直用手指点来点去，滑来滑去。我一整天在银行工作八小时已经用手过度，除非逼不得已，我尽量让我的手休息。我希望政府让人民决定要不要申请电子出生证书或电子死亡证书，而非硬性规定，毕竟青菜萝卜各有所好。